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台南首日稽查不戴口罩倒垃圾 將裁罰3人

中央社 / 台南25日電
台南市政府昨天起全面稽查市民是否戴口罩倒垃圾，首日3人違規將移送裁罰。圖／台南市政府環保局提供
台南市政府昨天起全面稽查市民是否戴口罩倒垃圾，首日3人違規將移送裁罰。圖／台南市政府環保局提供

台南市新冠肺炎確診個案逐日遞增，台南市政府昨天起全面稽查市民是否戴口罩倒垃圾，首日3人違規將移送裁罰，其中1人不聽勸導轉頭就走，還被鄰居指稱連日倒垃圾都不戴口罩。

台南市政府環保局昨天動員近400人稽查全市37個行政區304路線中的188條路線，共勸導2556人倒垃圾要戴口罩，其中新市區、新營區及安定區各有1人不聽勸導。

環保局人員今天表示，昨天首日稽查不聽勸導3人中，安定區年約50多歲男子更是在被勸導時轉頭就走，鄰居也指稱這名男子連日來不戴口罩倒垃圾，一定要裁罰。

環保局統計，首日勸導以歸仁區371人最多、其次是安南區338人、永康區193人。

台南市政府環保局長謝世傑昨天巡察東區及仁德區稽查工作時提醒，室外或室內都應戴口罩，更不要在等垃圾車時聚集聊天，保持距離，以策安全。

口罩 垃圾車

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