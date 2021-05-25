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民眾直擊業者民宅前處理防疫廢棄物 嘉縣府澄清在消毒
有嘉義縣民投訴，縣治內疑似防疫旅館旁，日前出現多輛遊覽車疑似載運輕症患者前往，儘管縣府衛生局出面解釋該處是中央指派集中檢疫所，但又遭民眾直擊，業者直接在民宅外處理醫療廢棄物，造成居民恐慌，對此環保局推測業者疑似進行消毒作業，未來會勸請業者室內完成作業。
嘉義縣朴子市林姓市民指出，他們就居住在疑似「防疫旅館」旁，旅館進出的垃圾，經常就放在他們住家旁邊，甚至於坐巴士到旅館的檢疫人員、工作人員都經常出入他們住家旁，這些人都全副武裝，將病毒擋在外面， 但對於附近的居民情何以堪。
衛生局長趙紋華說，該處是中央流行疫情指揮中心指揮調度的集中檢疫所，安置居家檢疫及居家隔離者由防疫人員直接護送入住檢疫、隔離14天，當初都有跟附近居民說明，相關人員和區域也都會加強消毒，請民眾不用恐慌。
林姓市民表示，以前在當旅館的時候，垃圾處理是在後面空地，現在作為檢疫所，卻沒有任何居民知道，防疫後的垃圾處理，就在隔壁住家大門口，造成居民心裡恐慌。
嘉義縣環保局長張根穆表示，集中檢疫所的廢棄物是由環保署跟衛服部委託甲級業者處理，環保局初步研判，業者當時並非在室外處理廢棄物，可能是冷凍車體積過大無法入內消毒，才會選擇室外處理，未來會委請業者先在室內消毒，避免造成民眾觀感不佳。
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