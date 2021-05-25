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台南市日本人協會贈餐挺醫護 黃偉哲致謝

中央社 / 台南25日電

台南市日本人協會發起台日團結挺醫護活動，今天由餐飲業會員帶著150個日式便當到奇美醫學中心，為第一線防疫醫護人員打氣，台南市長黃偉哲也到場感謝日本友人的支持。

台南市日本人協會理事長野崎孝男表示，協會內餐飲業會員都是在台的日本老闆，大家最近感受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，醫療工作人員負擔及壓力愈來愈大，經常因工作而無法好好用餐，因此希望貢獻一點心力，展現與台灣齊心抗疫的決心。

野崎孝男指出，疫情影響民眾每日飲食型態，餐飲業者也需因應疫情做出改變與安排，雖然大家經營得非常辛苦，但此時一定共體時艱，相信台灣會克服這次難關。

台南市日本人協會今天免費提供150個日式便當給奇美醫學中心，希望鼓勵第一線防疫人員。日式便當在黃偉哲的見證下交給奇美醫學中心院長邱仲慶，邱仲慶也回贈感謝狀給到場的3名協會業者代表。

黃偉哲表示，目前餐飲業限定只能外帶或是外送，在本身也面臨衝擊情況下，日本友人還是非常用心融入台南社會，在疫情期間贈送美食關心防疫人員，台南人會銘記在心，也證明台灣與日本之間，不論是市府或民間層級，都是非常緊密結合在一起。

日本 疫情 餐飲業

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