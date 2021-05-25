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台南日人餐廳挺醫護 發起免費供奇美醫院健康日式便當

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當。記者周宗禎／翻攝
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當。記者周宗禎／翻攝

「台南市日本人協會」餐飲業會員今天發起「台日團結挺醫護」活動，免費提供共150個日式便當給奇美醫院醫護人員，鼓勵第一線防疫人員。並請來市長黃偉哲見證、奇美醫學中心院長邱仲慶致贈感謝狀給店家代表。

身兼「台南市城市外交顧問」的協會理事長、Mr拉麵董事長野崎孝男表示，台南市日本人協會會員業者，都是在台日本老闆。疫情越嚴峻，醫療人員的負擔壓力也越來越大，為了保護人民、在防疫最前線，而且在醫院期間無法外出吃飯，生活相當的不方便，「所以協會決心攜手，一起鼓勵醫療朋友們，與大家齊心抗疫」。

健康燒肉屋貴一郎老闆大槻一郎說，8年前與太太從日本來台經營日式 燒肉店「健康燒肉屋貴一郎」與「貴一郎燒肉咖哩」，秉持健康理念，提供美味料理。近來感受到疫情期間大家辛苦了，「其中辛勞雖無法切身體會，但衷心感謝大家的付出，請保重身體，感謝有您」。

神戶廚房老闆福田雄介表示，他主要提供家鄉老媽的手路菜，讓大家可以藉由食物獲得身心的療癒，並以此向醫護人員致敬，「疫起守護，感謝醫護，因為有您，讓台灣更好」。

市長黃偉哲表示，雖然因應疫情必須取消餐廳內用，但感謝大家能共體時艱，尤其又有日本友人餐廳願意提供給醫院第一線醫護人員餐盒，非常感謝。邱仲慶院長說，隨著疫情緊繃，醫院工作人員壓力也會增加，但非常感謝我們社會有這麼多的溫暖，防疫工作可以更有助力。

台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當。記者周宗禎／翻攝
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當。記者周宗禎／翻攝
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當，請來台南市長黃偉哲（中）見證。記者周宗禎／翻攝
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當，請來台南市長黃偉哲（中）見證。記者周宗禎／翻攝
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當。記者周宗禎／翻攝
台南日人餐廳發起免費供奇美醫院健康日式便當。記者周宗禎／翻攝

日本 疫情 醫護人員

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