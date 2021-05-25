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嘉市診所醫師投入採檢站 汗水濕透刷手衣
本土疫情持續升溫，嘉義市政府日前致電嘉市醫師公會理事長趙善楷，盼支援採檢的人力，立即獲響應，包括趙善楷在內8名耳鼻喉科醫師參與，市府還詢問現未執業的護理師，也有10人應允投入，包括曾任護理師的市議員黃思婷，更主動表示加入。
衛生局指出，加入的醫護人員目前派於專責醫院採檢站，減輕各科醫護做篩檢的負擔，也規畫未來若社區出現不明感染，將設社區的採檢站；市府則購置「正壓採檢亭」，預計本周五裝於部立嘉義醫院。
趙善楷及基層診所醫師們放下自己的門診、輪流到醫院協助篩檢，趙的汗水濕透刷手衣，不過衛生局轉述他說「齊心顧好咱庄頭！」
據透露，衛生局約1、2周前見北部地區本土疫情嚴重，思考要儲備篩檢量能，絕不能讓急診被壓垮，便找上嘉市醫師公會理事長趙善楷，幸運的是趙善楷所屬耳鼻喉科醫學會也號召投入社區篩檢，立刻一拍即合，目前8名耳鼻喉科醫師。
衛生局也徵詢護理人力，獲嘉市護理師公會提供72名未執登的護理人員，一一致電詢問，有10人點頭願意加入幫忙，另身為護理人員的議員黃思婷，得知市府在招募後，也立刻加入行列；此外，還有醫檢師、牙醫師願意幫忙。
市長黃敏惠致謝趙善楷及醫師們等人無私付出，表示迅速採購正壓採檢亭等，務必保護所有醫事人員安全，並歡迎退休、目前無執業之醫事人員，加入防疫最前線的行列，意者可洽嘉市衛生局醫政科（05）2338042。
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