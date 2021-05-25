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疫情蔓延 黃偉哲：第三級警戒該延長就延長

中央社 / 台南25日電

新冠肺炎疫情蔓延，第三級警戒日期是否延長受到關注，台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時表示，他個人判斷疫情不會在5月28日戛然而止，警戒該延長就延長。

黃偉哲今天指出，隨著疫情加劇，台南限制越來越多，包括夜市暫時停業、餐飲一律外帶及限制公開場合部份活動等，社會經濟動能正在窒息中，他希望大家相忍為防疫。

黃偉哲表示，台南市靜待中央流行疫情指揮中心的宣布，若中央宣布5月28日解封，台南當然解封，但他個人判斷疫情不會戛然而止，該延長就延長，台南市都做好準備了。

台南市政府衛生局長許以霖說，台南持續擴大設置篩檢站，目前已設置及預定設置的共有31站，包括14家醫院、14個行政區衛生所及慈濟捐贈2站、台積電捐贈1站，以避免醫院群聚風險。

疫情 黃偉哲 衛生所

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