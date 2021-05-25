快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣政府爭取中央預算 增設3鄉鎮幸福巴士路線

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉縣幸福巴士
嘉縣幸福巴士

嘉義縣政府配合中央規劃多條幸福巴士路線，繼去年開通阿里山鄉等3鄉鎮10條路線，今年再爭取1958萬元將增設六腳等3鄉鎮8條路線，公共運輸涵蓋率提升到78％。

縣府表示，2020年為幸福巴士元年，開通大埔鄉、阿里山鄉、番路鄉、朴子市、東石鄉及大林鎮共6鄉鎮10條幸福巴士路線營運通車。

今年幸福巴士獲交通部1958萬元經費補助，再增加六腳鄉、布袋鎮及義竹鄉3鄉鎮8條幸福巴士路線（含新增及調整原路線），有9鄉鎮市民受惠，造福近1/3縣民，學生可以方便就學，長輩及行動不便者方便就醫及採買，同時降低偏鄉長輩及行動不便者因自駕或騎車衍生的交通風險，讓偏鄉公共運輸服務更加完備。

縣府建設處表示，目前已通車營運的幸福巴士路線營運績效及載客率偏低，縣府將定期召開檢討會並廣納公所及民眾建議，修正營運路線及調整時刻表，以符當地需求為優先，逐步改善營運績效，提升載客率。

嘉義縣政府爭取交通部1958萬元預算，增設六腳等3鄉鎮8條路線，公共運輸涵蓋率提升到78％。
嘉義縣政府爭取交通部1958萬元預算，增設六腳等3鄉鎮8條路線，公共運輸涵蓋率提升到78％。
嘉義縣政府爭取交通部1958萬元預算，增設六腳等3鄉鎮8條路線，公共運輸涵蓋率提升到78％。
嘉義縣政府爭取交通部1958萬元預算，增設六腳等3鄉鎮8條路線，公共運輸涵蓋率提升到78％。

巴士 阿里山 公共運輸

延伸閱讀

宜蘭二結聯絡道優先段今天通車樂 因疫情未辦通車典禮

行政院核定岡山第二交流道 最快2026年底完工通車

公共運輸定期票有優惠 即日起可加價購買共享機車

台南學甲南53「葫蘆段」拓寬通車 往台19、台84更方便

相關新聞

雲林移工未戴口罩群聚打籃球 民眾心慌：怕成防疫破口

全國疫情第三級警戒，政府通令民眾外出須全程戴口罩防疫。雲林縣府1999陳情系統昨天接獲民眾通報，元長鄉鹿南村有一群外籍移...

網路今再瘋傳台南40個清消地點 市政府這麼回應

台南市政府疫情相關資料一再外洩，引發民眾恐慌，繼昨天中央疫情指揮中心尚未公布病例，台南市衛生局完成的足跡調查就在網路瘋傳...

繼餐飲業禁內用 黃偉哲今宣布台南夜市即日起全面停業

疫情持續延燒，今年截至目前，台南已有8例確診，為防堵疫情擴大，台南市長黃偉哲今上午宣布台南市的夜市即日起全面暫時停止營業...

嘉市府29人異地集中辦公 議員：共處一室無隔板

嘉義市政府昨天啟動分區異地辦公，各局處共29人進駐大業國中涵德樓3樓會議室，不過市議員戴寧今在議會的臨時動議提出，她去勘...

嘉市診所醫師投入採檢站 汗水濕透刷手衣

本土疫情持續升溫，嘉義市政府日前致電嘉市醫師公會理事長趙善楷，盼支援採檢的人力，立即獲響應，包括趙善楷在內8名耳鼻喉科醫...

嘉義縣政府爭取中央預算 增設3鄉鎮幸福巴士路線

嘉義縣政府配合中央規劃多條幸福巴士路線，繼去年開通阿里山鄉等3鄉鎮10條路線，今年再爭取1958萬元將增設六腳等3鄉鎮8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。