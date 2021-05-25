嘉義縣政府爭取中央預算 增設3鄉鎮幸福巴士路線

嘉義縣政府配合中央規劃多條幸福巴士路線，繼去年開通阿里山鄉等3鄉鎮10條路線，今年再爭取1958萬元將增設六腳等3鄉鎮8條路線，公共運輸涵蓋率提升到78％。

縣府表示，2020年為幸福巴士元年，開通大埔鄉、阿里山鄉、番路鄉、朴子市、東石鄉及大林鎮共6鄉鎮10條幸福巴士路線營運通車。

今年幸福巴士獲交通部1958萬元經費補助，再增加六腳鄉、布袋鎮及義竹鄉3鄉鎮8條幸福巴士路線（含新增及調整原路線），有9鄉鎮市民受惠，造福近1/3縣民，學生可以方便就學，長輩及行動不便者方便就醫及採買，同時降低偏鄉長輩及行動不便者因自駕或騎車衍生的交通風險，讓偏鄉公共運輸服務更加完備。