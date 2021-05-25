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網路今再瘋傳台南40個清消地點 市政府這麼回應
台南市政府疫情相關資料一再外洩，引發民眾恐慌，繼昨天中央疫情指揮中心尚未公布病例，台南市衛生局完成的足跡調查就在網路瘋傳，今天上午網上又瘋傳台南市多達40個點的清消資料，由於資料中不只有許多店家，連私人住宅的門牌號碼都被揭露，而且涵蓋全市南北多區，再度引發恐慌。
台南市環保局對此表示，台南市目前正在進行全市大清消，資料中的很多點並非都與疫情相關，但這份資料確實是由環保局中漏出去，其中有些是大清消、有些則是由衛生局提供的疫情相關清消點，但環保局不可能知道哪些是確診者的足跡。
台南市衛生局則表示，依傳染病防治法的規定，在中央疫情指揮中心公布病例之前，相關資料都不能外洩，昨天足跡外洩部分已由衛生局政風室在調查中，而今天流傳的清消名單，衛生局也不能多做評論。
今天流出的這份清消名單，涵蓋下營、中西、安平、仁德、永康、北、安南、東、南、柳營、麻豆及新市等區，而且其中不只有市場、店家，還有不少民宅的地址，網路瘋傳已給店家及民宅造成不少困擾。
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