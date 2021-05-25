雲林移工未戴口罩群聚打籃球 民眾心慌：怕成防疫破口

全國疫情第三級警戒，政府通令民眾外出須全程戴口罩防疫。雲林縣府1999陳情系統昨天接獲民眾通報，元長鄉鹿南村有一群外籍移工沒戴口罩，就在宿舍庭院打籃球，球甚至跑進鄰居家，移工在未有防護下登門撿球，令人驚慌；縣府獲知後展開調查，勞青處長張世忠表示，移工行為屬下班後個人生活，已勸導業者加強宣導移工無論上下班都要落實防疫，業者也再提供一批口罩讓移工足夠使用。

雲林縣政府從5月21日起嚴加取締未戴口罩者，不配合者即依傳染病防治法開罰3千元至1萬5千元，防堵病毒在社區擴散，也因此凝聚不少民眾全體一心、共同防疫之舉，甚至有民眾自願扮「柯南」蒐證檢舉違規。

縣府1999陳情專線近日接獲多件與疫情相關的通報電話，據該名民眾指出，有一處三合院為當地一家食品工廠提供外籍移工住宿所用，平時移工一群約10多人都會在庭院廣場打籃球。

現在疫情持續升溫，大家都落實防疫措施，民眾說，他在22日晚上6點46分左右經過該廠宿舍，發現移工沒戴口罩、群聚打籃球，由於元長鄉有1例確診個案，怕因此成為疫情破口，但不確定是否違規屬實，洽詢1999後晚上8點10分檢舉。

縣府獲報後派遣線上警力前往查看，晚上8點半到達現場時人已散去，無發現民眾所述情形，警員許茗豐、陳雋民向宿舍員工勸導，如有外出均須配戴口罩，且禁止10人以上群聚。

據了解，民眾投訴移工群聚打球屬實，但因先前籃球就曾數次跑進鄰居家，業者早已將宿舍區圍籬加高，因此此次籃球並無跑進鄰居家。

經縣府調查，該群移工生活範圍都在工廠或宿舍區，足跡固定，惟戶外庭院屬宿舍範圍，張世忠表示，因民眾反映，已與業者溝通，務必請移工配合，只要走出宿舍室內區域，就須戴上口罩，並加強防疫宣導，業者也另外配發200片口罩給移工使用。

而未來如有類似情事，縣府表示，仍會依實際狀況認定，也建議中央針對移工管理研擬一致標準規範。