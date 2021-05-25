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台南善化舊活動中心荒廢多年 會勘20多次仍無解
台南市善化區嘉北里舊活動中心「荒廢20多年成危樓」，里長梁楊玉華表示，地方一再陳情希望拆除，改成親子休閒公園，但多年來會勘超過20次一直無下文，希望市府能重視地方需求，早日拆除「以免成為地方的毒瘤」。
區長方澤心表示，區公所並非放任不管，已與工務局、民政局會勘，擬定興建多功能球場或體健公園、停車場、土地標售、租售等5個不同方案提交市府做最後決定，即可拆除再利用。他說，就活動中心後來有提供社區作為土風舞場地、直到近兩年才閒置，並非荒廢20多年。
梁楊玉華指出，嘉北里活動中心早年是嘉北、嘉南兩里共用，20多年前在嘉北、嘉南兩里各建文康育樂中心後，舊活動中心就閒置至今、門窗老舊破損，她上任就一直建議拆除，以免成為地方治安死角、也可能有礙環境衛生。
她說，為解決問題相關單位會勘最少20次以上，至今未提出解決辦法，南科成長帶動嘉北社區近年不少新建案推出、外來住戶日增、社區親子互動休憩空間有限，建議將舊建築拆除、打造成小型親子休憩公園，解決危樓可能的危害性又增加社區休閒空間，一舉兩得。
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