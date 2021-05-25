台南夜市防疫不佳 黃偉哲宣布暫時停業

台南市餐飲昨天起一律改為外帶，但夜市防疫不佳，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市夜市今晚起暫時停業，直到5月28日或三級警戒、防疫警戒解除。

黃偉哲今天在台南市政府防疫記者會指出，台南市昨天實施餐飲內用一律改為外帶，市府昨晚派人訪查夜市，卻發現防疫狀況不佳，台南市夜市今晚起暫時停業，直到5月28日或中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒、防疫警戒解除；市府以相當程度作了最大容忍，但迫於疫情及因防疫待加強而作出這項決定。

另外，黃偉哲同時宣布，市府將和台南市五大市場及商圈外送業者合作，只要市民以手機或打電話下單，市場生鮮魚貨就直接配送到家，市府也會補貼部份費用，以降低市民及攤商的負擔。

至於酒精配送，黃偉哲說，目前酒精製售供應是足夠的，中間商不要囤貨，也不要哄抬價格，若被發現，市府一定嚴查嚴辦，希望台糖和台酒也增加配送台南的酒精額度。

黃偉哲表示，如今台南市共有8例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中數例是市民北上停留在台北市萬華區等處時和確診者接觸，再帶回來傳染給自己家人，及北部人南下感染；市府尊重「北孫南送」、「北客南來」，但也請自主健康管理，保持距離，以策安全。

台南市政府衛生局長許以霖表示，衛生局昨晚對中西區保安路、海安路的餐飲店家加強稽查，以落實禁止內用防疫政策，被稽查97家中，56家公告停止營業，41家符合外帶規定。