快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

台南夜市防疫不佳 黃偉哲宣布暫時停業

中央社 / 台南25日電

台南市餐飲昨天起一律改為外帶，但夜市防疫不佳，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市夜市今晚起暫時停業，直到5月28日或三級警戒、防疫警戒解除。

黃偉哲今天在台南市政府防疫記者會指出，台南市昨天實施餐飲內用一律改為外帶，市府昨晚派人訪查夜市，卻發現防疫狀況不佳，台南市夜市今晚起暫時停業，直到5月28日或中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒、防疫警戒解除；市府以相當程度作了最大容忍，但迫於疫情及因防疫待加強而作出這項決定。

另外，黃偉哲同時宣布，市府將和台南市五大市場及商圈外送業者合作，只要市民以手機或打電話下單，市場生鮮魚貨就直接配送到家，市府也會補貼部份費用，以降低市民及攤商的負擔。

至於酒精配送，黃偉哲說，目前酒精製售供應是足夠的，中間商不要囤貨，也不要哄抬價格，若被發現，市府一定嚴查嚴辦，希望台糖和台酒也增加配送台南的酒精額度。

黃偉哲表示，如今台南市共有8例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中數例是市民北上停留在台北市萬華區等處時和確診者接觸，再帶回來傳染給自己家人，及北部人南下感染；市府尊重「北孫南送」、「北客南來」，但也請自主健康管理，保持距離，以策安全。

台南市政府衛生局長許以霖表示，衛生局昨晚對中西區保安路、海安路的餐飲店家加強稽查，以落實禁止內用防疫政策，被稽查97家中，56家公告停止營業，41家符合外帶規定。

黃偉哲 夜市 衛生局

延伸閱讀

台南市府趁防疫濫用警力送公文？市府：一場誤會

警協助送公文給旅館業者 黃偉哲：嚇阻色情攬客

今晚起倒垃圾一定要戴口罩 台南市環保局全面稽查

彭博社稱台灣疫情全球晶片供應危險 黃偉哲：隔空抓藥

相關新聞

雲林移工未戴口罩群聚打籃球 民眾心慌：怕成防疫破口

全國疫情第三級警戒，政府通令民眾外出須全程戴口罩防疫。雲林縣府1999陳情系統昨天接獲民眾通報，元長鄉鹿南村有一群外籍移...

網路今再瘋傳台南40個清消地點 市政府這麼回應

台南市政府疫情相關資料一再外洩，引發民眾恐慌，繼昨天中央疫情指揮中心尚未公布病例，台南市衛生局完成的足跡調查就在網路瘋傳...

繼餐飲業禁內用 黃偉哲今宣布台南夜市即日起全面停業

疫情持續延燒，今年截至目前，台南已有8例確診，為防堵疫情擴大，台南市長黃偉哲今上午宣布台南市的夜市即日起全面暫時停止營業...

嘉市府29人異地集中辦公 議員：共處一室無隔板

嘉義市政府昨天啟動分區異地辦公，各局處共29人進駐大業國中涵德樓3樓會議室，不過市議員戴寧今在議會的臨時動議提出，她去勘...

嘉市診所醫師投入採檢站 汗水濕透刷手衣

本土疫情持續升溫，嘉義市政府日前致電嘉市醫師公會理事長趙善楷，盼支援採檢的人力，立即獲響應，包括趙善楷在內8名耳鼻喉科醫...

嘉義縣政府爭取中央預算 增設3鄉鎮幸福巴士路線

嘉義縣政府配合中央規劃多條幸福巴士路線，繼去年開通阿里山鄉等3鄉鎮10條路線，今年再爭取1958萬元將增設六腳等3鄉鎮8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。