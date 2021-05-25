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台南推市場美食新鮮送、有機蔬菜箱 在家就能逛菜市場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府經發局今推出「市場商圈美食新鮮送」，民眾只要在家裡動動手，就可透過電話或網路向5市場、4商圈訂購食材，即時宅配外送。記者鄭維真／攝影
台南市政府經發局今推出「市場商圈美食新鮮送」，民眾只要在家裡動動手，就可透過電話或網路向5市場、4商圈訂購食材，即時宅配外送。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，為了降低民眾日常採買的不便，台南市政府經發局今推出「市場商圈美食新鮮送」，民眾只要在家裡動動手，就能透過電話或網路向5市場、4商圈訂購食材，即時宅配外送，且即日起到7月31日運費最低只要39元，「在家也能逛菜市場」。另外，農業局也與有機農場合推「台南有機蔬菜箱」，將在地新鮮的有機食材宅配到家。

市長黃偉哲表示，為減少民眾日常採買的不便，目前已有東菜市、鴨母寮、崇德、開元、永康等5市場及安平、海安、國華友愛、中正等4商圈加入「市場商圈美食新鮮送」，與在地「小短腿」外送業者合作，0到3公里的運費原本89元，市府補貼運費，民眾只需負擔39元，消費者不用出門就可買食品、生鮮、百貨類等商品，也可幫助傳統市場攤商、商圈店家拓展更多元的通路。

經發局長陳凱凌說，市府祭出變通方案，希望減少原有消費模式因防疫帶來的衝擊，小短腿平台更推出市場攤商可享免上架費及免抽成費用活動，消費者可選擇「台南便利送」、「小短腿LINE@」及「市場DM電話」3種方式訂購，在家防疫同樣能買到新鮮食材，詳細資訊可至「台南小短腿-市場美食新鮮送網站」查詢。

農業局結合有機農場推出「台南有機蔬菜箱」，並提供在地新鮮有機食材配送到家的服務，一方面減少民眾出門採買的風險，另一方面也鼓勵民眾多吃當季新鮮食材提高免疫力，可直接向農場訂購，幫忙農民紓解原本供應學校午餐食材存貨壓力。

農業局長謝耀清表示，目前太康有機農業生產合作社、時生永續農場、綠色大地農場及生展生物科技股份有限公司等提供「台南有機蔬菜箱」，以當令的青江菜、小松菜、蚵白菜、黑葉白菜、奶油白菜、空心菜、山菠菜、莧菜、地瓜葉等多品項有機蔬菜為基底，再搭配各家嚴選的加工食品作為蔬菜箱，種類多元，每箱價格為500元到880元不等。

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