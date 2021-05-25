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「三路共改」 台南新營三民、大同及民治路平工程施工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新營區三民路、大同路及民治路「三路共改」路平工程，市府工務局公布施工範圍。圖／台南市政府工務局提供
台南市新營區三民路、大同路及民治路「三路共改」路平工程，市府工務局公布施工範圍。圖／台南市政府工務局提供

台南市新營區三民路、大同路及民治路往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹凸不平，工務局爭取營建署前瞻計畫投入1732萬餘元，辦理「三路共改」工程，目前已施工，造成不便也請鄉親體諒、配合。

工務局表示，新營區三民路、大同路及民治路為民治市政中心通往新營火車站重要道路，周邊多是學校及在地小吃的繁華地區，近年因污水工程施工，有許多區塊修補痕跡，新舊銜接面時常出現粒料脫落，既不美觀也容易產生危險，影響行車品質及用路人安全，提升道路品質有其必要性。

該「三路共改」改善長度約2125公尺，計畫路寬13及18公尺，總經費約1732萬6千元，工程包含人手孔蓋下地、路面高程調整平順並同鋪面改善等作業。因應施工，同時要求各管線單位將人手孔共347座下地，今已進場施工，工期為30天。

其中，AC路面刨鋪施工時間，三民路(民權路至中正路)5/31-6/3、民治路6/4-6/7進行，施工期間皆採半半施工，屆時採單向封閉，另一向車道調撥單向通行，以確保車流順暢，以降低交通影響；另夜間施工採全面封閉分別為三民路(同濟街至中山路)及大同路於6/8至6/10；工程若遇雨天將順延進場施作。

台南市新營區三民路、大同路及民治路「三路共改」路平工程施工中。圖／台南市政府工務局提供
台南市新營區三民路、大同路及民治路「三路共改」路平工程施工中。圖／台南市政府工務局提供

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