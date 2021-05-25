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繼餐飲業禁內用 黃偉哲今宣布台南夜市即日起全面停業

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今宣布台南的夜市即日起全面暫時停止營業。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今宣布台南的夜市即日起全面暫時停止營業。記者鄭維真／攝影

疫情持續延燒，今年截至目前，台南已有8例確診，為防堵疫情擴大，台南市長黃偉哲今上午宣布台南市的夜市即日起全面暫時停止營業，也就是今晚開始所有夜市都暫時關閉，直到中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒停止。

繼昨天要求台南市餐飲業全面禁止內用，一律改外帶，黃偉哲今再宣布台南市的夜市全面停業，他表示，日前台南的夜市已不開放內用，民眾、攤商都必須全程戴口罩，但昨天市府前往訪查，發現大家防疫的情況並沒有很好，所以即日起夜市停業，直到三級防疫警戒停止的那一天，迫於疫情緊張，希望大家加強防疫。

衛生局長許以霖表示，昨天加強稽查保安路、國華街、海安路等97家餐飲店家有無遵守禁止內用，其中56家已直接暫停營業，其餘41家都有確實不提供內用。

夜市 疫情 黃偉哲

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