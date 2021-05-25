遠距教學不甘寂寞 國中老師列印學生頭像超搞笑
全國防疫進入三級警戒，各級學校採取學生在家遠距教學，雲林縣虎尾國中自然科老師王迪元仿照五月天的無人演唱會，將學生頭像列印輸出貼在座位上，學生家長看到這一幕笑翻。
王迪元在個人臉書貼文寫道「實在是不喜歡在空蕩蕩的教室對著螢幕講話。這感覺讓我想起五月天去年的無人演唱會，他們依舊在每個座位上放上螢光棒，觀眾就在那兒，這樣唱起來才有fu！」
王迪元今天接受媒體採訪時說，放上學生照片感覺學生就在教室內一樣，而且看到照片腦海會浮現平日上課的樣態畫面。
王迪元提到，加工學生頭像照片時，剛好有學生家長來電詢問課程，他把照片給家長看，家長當下笑翻。隔天與學生視訊上課時，學生們透過螢幕看到教室場景，有人哈哈大笑說「這樣老師比較不孤單」，也有人說「這樣很奇怪耶！毛毛的」。
王迪元還幽默地告訴學生，「要是我的課你不上線，那我只好點三支香插在你桌上囉！」
虎尾國中校長王昇燦指出，王迪元任教16年，兼任學校訓育組長，是名熱血教師，多才多藝、教學認真、活潑有創意，深獲學生喜愛。
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