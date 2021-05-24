抽水灌溉也抵不過強旱 稻子不結穗雲林農民叫苦連天

多月來雲林沿海地區一直未下雨，旱情嚴重， 四湖東勢一帶數百公頃的稻田出現不結穗情況，農民叫苦連天，指連抽出灌溉的地下水都是鹹水，導致災情更嚴重，四個月的心血攏去了了，期待政府伸出援手。

四湖鄉農民吳柑吉等人說，今年栽種的稻作，受旱象衝擊，在播種後四個月來，雲林沿海地區幾乎不曾下過一滴雨，全靠抽水灌溉，但因天熱又旱，田水蒸發極快，早上淹水不到幾個鐘頭，整塊田又很快乾掉，有人長時間灌溉，連抽水機都燒壞了。

吳柑吉說，前陣子進入稻子芒花結穗期，正需要大量的水灌溉，他所種的一公頃多，不斷抽水連水層都快抽乾，抽出的水鹹度很高，使得稻子長不大，甚至有的鹹死，如今整大片稻田，像一片草地，連穗都結不了，四個月的心血攏去了了，不知如何是好，種了一輩子稻米也不曾見過這樣。

農民吳水游等人也說，抽水馬達燒壞了，花了數萬元又請人鑿更深的井，期能滿足灌溉需求，沒想到雖比淺井水質好，卻因乾旱速度太快，整塊田的結穗率不到五成，外表看起來好好的稻子，殼一剝開全是「無漿」的空包彈，沒想花錢鑿井救旱，還是換來這樣結果，可說賠了夫人又折兵。

農民無奈表示，幾乎整個雲林沿海地區的稻作都出現旱災，亟待政府伸出援手，彌補農民損失。雲林縣府水利處長許宏博表示，太多人抽水，水層如果下降，加上靠近海邊，地下水質難免會受影響。