疫情衝擊產業 雲林縣府祭出七大紓困措施

疫情衝擊各行各業，雲林縣政府今天公布七大紓困措施，希望降低產業損失。包含文藝表演、租稅、合法夜市及傳統市場租金、促參案及縣有出租場館租金等紓困方案，另也積極向中央爭取低薪弱勢者補助、農業類紓困補助等，縣府並設立企業紓困諮詢單一窗口提供服務。

一、藝文活動受疫情影響之損失，除可向文化部線上申請補助，縣府原核定排檔演出與團隊，因受疫情延期影響者，縣府加碼補助5000元。

二、依主管機關提供配合政府防疫措施，強制停業的業者或娛樂場所清冊，減徵房屋稅及停徵娛樂稅。各稅受疫情影響有繳納困難的民眾，可申請延期或分期繳納，最長1年、最多36期。

三、5月15日至28日夜市或市集配合停業期間租金免收、雲林縣公有零售市場6至9月使用費補助3成。

四、促參案及縣有房地，如因疫情影響，土地租金(權利金)減租50%；110年應繳土地租金及權利金得予緩繳6個月。

五、爭取針對低薪、弱勢的自營作業者或無雇主的勞工，因疫情陷入經濟危機，建請中央儘速辦理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，至少比照去年每人補助3萬元，後續視疫情狀況研議是否加碼。針對農漁會會員、未加入工會弱勢者，比照去年方式辦理。建議教育部紓困補貼補習班及兒童課後照顧中心停課損失。

六、因應疫情影響廠商整體營運，縣府整合招商單一窗口轉為「廠商協助窗口」，配合中央紓困方案服務廠商資金紓困需求，連絡電話(05)5522169。

七、爭取中央田間耕鋤作業補助、農糧產品展銷及加工紓困振興、提升農糧產品包裝冷藏設施（備）獎勵措施、畜牧業爭取中央紓困救濟及免息、漁業減收行政規費。