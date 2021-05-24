台大虎尾院區急診改為快篩站 鄰近高鐵站籲返鄉人受檢
最靠近高鐵雲林站的台大虎尾院區今天起停止急診，改設為雲林第1座常態性快篩站，今天已有數十位民眾前往快篩，雲林縣長張麗善巡視並呼籲雲林鄉暫時不要回鄉，非不得已要回來，若曾到過疫情熱區或身體微恙者請就近快篩，台大雲林分院表示，該快篩站量能可達一天約200人，若民眾覺有異或不適可前往篩檢。
疫情嚴峻，為讓返鄉民眾可就近快篩，台大醫院雲林分院虎尾院區自昨晚上8時起，至6月1日8時止，暫停急診收治病患，並於今天起設立雲林第1個常態性快篩站，符合篩檢資格者，可前往採檢。
快篩資格如下，1.衛生單位匡列的自主健康管理或自我健康監測者。2.曾到中央或地方政府公布確診個案活動足跡範圍且出現新冠肺炎相關症狀者。3.從新北市、台北市、宜蘭縣、台中市、彰化縣熱區返鄉者且身體有疑慮者，以及從雙北回來的台大員工或虎尾院區住院病人及陪病者。
台大雲林分院黃瑞仁表示，快篩站約20分鐘檢驗報告可出爐，如出現陽性反應，會在現場進行核酸檢驗(PCR)第二次採樣，只要停留50分鐘，即可由醫師進行風險評估，如需住院治療者馬上收治，若症狀輕微者則可依防疫標準回家居家隔離，並予追蹤。快篩站非假日每天上午八時到下午五時受理快篩，最多約可篩檢約兩百人，為維護醫療量能，請符合需求旋格者才前往篩檢。
黃瑞仁表示，虎尾院區靠近高鐵站，有守護雲林邊境門戶的功能，籲返鄉人善用。該急診人員暫撤往斗六院區，讓防疫與一般醫療分流兼顧，維護雲林整體醫療量能。
今天雲林縣長張麗善到快篩站了解作業情況，到下午就有2、30人接受快篩，陳姓民眾說他從北部返鄉，為讓自己和家人安心才來快篩。張麗善也當場呼籲期待居住熱區的雲林鄉親多忍耐，暫時不要返鄉，若非回來不可，請先到快篩站篩檢，保護自己保護大家，也感謝各界捐助快篩劑，期待大家合作努力，提升雲林篩檢、防疫量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言