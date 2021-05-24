台大虎尾院區急診改為快篩站 鄰近高鐵站籲返鄉人受檢

最靠近高鐵雲林站的台大虎尾院區今天起停止急診，改設為雲林第1座常態性快篩站，今天已有數十位民眾前往快篩，雲林縣長張麗善巡視並呼籲雲林鄉暫時不要回鄉，非不得已要回來，若曾到過疫情熱區或身體微恙者請就近快篩，台大雲林分院表示，該快篩站量能可達一天約200人，若民眾覺有異或不適可前往篩檢。

疫情嚴峻，為讓返鄉民眾可就近快篩，台大醫院雲林分院虎尾院區自昨晚上8時起，至6月1日8時止，暫停急診收治病患，並於今天起設立雲林第1個常態性快篩站，符合篩檢資格者，可前往採檢。

快篩資格如下，1.衛生單位匡列的自主健康管理或自我健康監測者。2.曾到中央或地方政府公布確診個案活動足跡範圍且出現新冠肺炎相關症狀者。3.從新北市、台北市、宜蘭縣、台中市、彰化縣熱區返鄉者且身體有疑慮者，以及從雙北回來的台大員工或虎尾院區住院病人及陪病者。

台大雲林分院黃瑞仁表示，快篩站約20分鐘檢驗報告可出爐，如出現陽性反應，會在現場進行核酸檢驗(PCR)第二次採樣，只要停留50分鐘，即可由醫師進行風險評估，如需住院治療者馬上收治，若症狀輕微者則可依防疫標準回家居家隔離，並予追蹤。快篩站非假日每天上午八時到下午五時受理快篩，最多約可篩檢約兩百人，為維護醫療量能，請符合需求旋格者才前往篩檢。

黃瑞仁表示，虎尾院區靠近高鐵站，有守護雲林邊境門戶的功能，籲返鄉人善用。該急診人員暫撤往斗六院區，讓防疫與一般醫療分流兼顧，維護雲林整體醫療量能。