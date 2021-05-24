雲林在疫區熱點設快篩站 提7大紓困措施

雲林縣長張麗善今天說明案4591和案3736等確診個案足跡，並提到西螺鎮大牛埔公園快篩站今天篩檢255人全為陰性，同時為幫助各行各業挺過疫情，縣府推7大紓困措施幫助民眾。

張麗善今天早上先到西螺鎮大牛埔公園快篩站視察，她表示，林內衛生所昨天設立的快篩站，篩檢162人全數為陰性；最近西螺鎮有2名確診案例，因為個案較年輕、活動力強，足跡遍布西螺鎮，因此設立西螺鎮大牛埔公園快篩站。

張麗善下午在雲林縣衛生局長曾春美陪同下召開線上記者會，說明從台北市萬華區返回雲林縣褒忠鄉居住的案4591、案4592夫妻檔和居住在新北市的案3736、案3737一家六口確診在雲林縣的足跡。

張麗善強調，確診個案皆入院接受治療，雲林縣衛生局也針對相關足跡進行清消，也請民眾注意是否曾與足跡路線重疊，留意自己的健康狀況。

張麗善提到，西螺鎮大牛埔公園快篩站今天篩檢255人全為陰性，明天起會在東勢鄉安南村鎮玄宮和元長鄉長南長北集會所設立社區快篩站，縣府也將在週末在斗六、斗南火車站設立快篩行動車。

中央籌編追加新台幣2100億第二階段紓困預算，預定在本月31日進行三讀，為免緩不濟急，雲林縣府今天推出7大紓困措施，包括文藝表演紓困補助、減徵房屋稅及停徵娛樂稅，幫助受疫情影響有繳納困難的民眾，可申請延期或分期繳納，最長可延1年、最多可分36期。

有民眾上衛生福利部疾病管制署網站查看嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布圖，發現地圖上顯示雲林確診數為8例，跟雲林縣府所公布的6例有落差；曾春美解釋，經查個案管理系統後確認為6例，將要求衛生福利部疾病管制署更正。