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台南連兩晚無預警大批路燈熄滅 台電澄清絕非分區限電

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市歸仁區連兩晚無預警大批路燈熄滅，台電澄清是「開關故障」、非分區限電。記者周宗禎／攝影
台南市歸仁區連兩晚無預警大批路燈熄滅，台電澄清是「開關故障」、非分區限電。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區一連兩晚大量路燈無預警熄滅，昨晚歸仁、關廟、仁德人口密集的社區一路到永康交界路面一片漆黑，許多民眾懷疑是因為台電公司「分區限電」造成；歸仁區公所表示，向台電反應後台電告知原因是「送電開關故障」，並非因為電力不足停止供電路燈。

歸仁區路燈22日晚11點與昨晚8點都無預警熄滅，昨天熄燈範圍更擴大到相鄰的關廟與仁德，地方議論紛紛；各停電地區里幹事都廣播提醒居民外出時要留意，傳出是因台電機組即將歲修，供電吃緊，因而測試分區限電。

歸仁區公所表示，部分里長里幹事發現路燈不亮立刻通報台電，區公所也請路燈維修廠商待命支援，一兩個小時就排除故障。台電告知22日是因台電桿號「歸六高幹#66」上路燈送電開關不良，完成更換後恢復送電。昨晚則是台電變電所控制出口第一具路燈送電開關不良，造成歸仁、仁德與關廟多處路段路燈不亮，更換故障零件後送電路燈就點亮。

台南市歸仁區連兩晚無預警大批路燈熄滅，台電澄清是「開關故障」、非分區限電。記者周宗禎／攝影
台南市歸仁區連兩晚無預警大批路燈熄滅，台電澄清是「開關故障」、非分區限電。記者周宗禎／攝影

台電 限電 停電

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