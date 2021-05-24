台南連兩晚無預警大批路燈熄滅 台電澄清絕非分區限電

台南市歸仁區一連兩晚大量路燈無預警熄滅，昨晚歸仁、關廟、仁德人口密集的社區一路到永康交界路面一片漆黑，許多民眾懷疑是因為台電公司「分區限電」造成；歸仁區公所表示，向台電反應後台電告知原因是「送電開關故障」，並非因為電力不足停止供電路燈。

歸仁區路燈22日晚11點與昨晚8點都無預警熄滅，昨天熄燈範圍更擴大到相鄰的關廟與仁德，地方議論紛紛；各停電地區里幹事都廣播提醒居民外出時要留意，傳出是因台電機組即將歲修，供電吃緊，因而測試分區限電。