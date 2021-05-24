聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳盈助捐500萬、購2萬劑快篩 捐嘉義縣市政府

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
福添福基金會今天捐贈嘉義縣市政府各1萬劑快篩，圖為創辦人陳盈助（左起）、董事長陳素月日前參加公益活動照片。圖／聯合報系資料照片
福添福基金會今天捐贈嘉義縣市政府各1萬劑快篩，圖為創辦人陳盈助（左起）、董事長陳素月日前參加公益活動照片。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心今公布案4464、案4645新北市確診個案，都曾在嘉義市活動，嘉義市長黃敏惠今下午直播說明兩案活動區，並強調均已完成消毒作業，依標準作業流程收治，會後福添福基金會表示，將各捐贈1萬劑快篩試劑給嘉義縣市政府，增加採檢能量。

嘉義市政府表示，市長黃敏惠今天直播記者會結束後，收到嘉義市福添福慈善基金會來電表示，嘉義市最近出現確診者足跡，為了協助市政府更快掌握接觸者狀況，將捐贈1萬劑快篩試劑給市府，增加嘉義市採檢量能，一起做好防疫工作。

福添福基金會低調表示，嘉義縣市資源比較不足，福添福基金會秉持創會行善宗旨，有能力就多做點事幫忙，因此決定捐贈縣市政府各1萬劑快篩試劑，做好防疫工作，總金額約500萬元。

福添福基金會也強調，目前正值疫情期間， 基金會創辦人陳盈助和董事長陳素月都呼籲大家減少群聚，降低染疫風險，這次捐贈也不辦任何儀式，由試劑廠商與縣市政府衛生局聯絡，依照需求供貨，未來相關費用則向福添福基金會請款。

嘉義 直播 黃敏惠

延伸閱讀

新北2確診案足跡在嘉義市 吃臭豆腐逛全聯、看中醫

嘉市全面禁內用雞肉飯收椅 林聰明用這招消化排隊

嘉義市零確診破蛋 市長：即日起所有餐飲業禁內用

黃敏惠哽咽悼念陳政寬「如師如父」 讚深入基層接地氣

相關新聞

抽水灌溉也抵不過強旱 稻子不結穗雲林農民叫苦連天

多月來雲林沿海地區一直未下雨，旱情嚴重， 四湖東勢一帶數百公頃的稻田出現不結穗情況，農民叫苦連天，指連抽出灌溉的地下水都...

疫情衝擊產業 雲林縣府祭出七大紓困措施

疫情衝擊各行各業，雲林縣政府今天公布七大紓困措施，希望降低產業損失。包含文藝表演、租稅、合法夜市及傳統市場租金、促參案及...

台大虎尾院區急診改為快篩站 鄰近高鐵站籲返鄉人受檢

最靠近高鐵雲林站的台大虎尾院區今天起停止急診，改設為雲林第1座常態性快篩站，今天已有數十位民眾前往快篩，雲林縣長張麗善巡...

台南連兩晚無預警大批路燈熄滅 台電澄清絕非分區限電

台南市歸仁區一連兩晚大量路燈無預警熄滅，昨晚歸仁、關廟、仁德人口密集的社區一路到永康交界路面一片漆黑，許多民眾懷疑是因為...

陳盈助捐500萬、購2萬劑快篩 捐嘉義縣市政府

中央流行疫情指揮中心今公布案4464、案4645新北市確診個案，都曾在嘉義市活動，嘉義市長黃敏惠今下午直播說明兩案活動區...

台南新冠確診連日增加 篩檢站開張民眾擔心紛紛上門

台南市連日傳出新冠肺炎採檢陽性個案，市政府公布陽性個案足跡，今天開始提供篩檢，呼籲足跡重疊民眾儘快篩檢；佳里區因有確診個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。