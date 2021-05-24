陳盈助捐500萬、購2萬劑快篩 捐嘉義縣市政府

中央流行疫情指揮中心今公布案4464、案4645新北市確診個案，都曾在嘉義市活動，嘉義市長黃敏惠今下午直播說明兩案活動區，並強調均已完成消毒作業，依標準作業流程收治，會後福添福基金會表示，將各捐贈1萬劑快篩試劑給嘉義縣市政府，增加採檢能量。

嘉義市政府表示，市長黃敏惠今天直播記者會結束後，收到嘉義市福添福慈善基金會來電表示，嘉義市最近出現確診者足跡，為了協助市政府更快掌握接觸者狀況，將捐贈1萬劑快篩試劑給市府，增加嘉義市採檢量能，一起做好防疫工作。

福添福基金會低調表示，嘉義縣市資源比較不足，福添福基金會秉持創會行善宗旨，有能力就多做點事幫忙，因此決定捐贈縣市政府各1萬劑快篩試劑，做好防疫工作，總金額約500萬元。

福添福基金會也強調，目前正值疫情期間， 基金會創辦人陳盈助和董事長陳素月都呼籲大家減少群聚，降低染疫風險，這次捐贈也不辦任何儀式，由試劑廠商與縣市政府衛生局聯絡，依照需求供貨，未來相關費用則向福添福基金會請款。