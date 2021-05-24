聽新聞
test
0:00 / 0:00
營建業受疫情影響缺工 嘉義縣將延長建築期限1年
嘉義縣昨天新增首例確診，縣長翁章梁今天中午直播防疫快報時表示，因應營建產業缺工問題，建築期限將自動展延1年，急難紓困改採書面審查為原則；他也提醒民眾，這段期間儘量不要移動，「有移動，就有風險」。
嘉義縣今天並無再新增個案，針對昨天個案，翁章梁說，案4338、41歲男性周一到周五都在中北部活動，只有假日才會回來，因察覺身體不舒服，回到嘉義後就通報衛生局請求協助，足跡非常單純，全縣已經進行大消毒，請民眾不用恐慌。
翁章梁說，染疫者並非自願，也不是個人做好各項防疫措施之後，就保證一定不會受到感染，希望鄉親不要責難，應給予染疫者最大的支持與包容。
受疫情影響，營建產業普遍缺工，大埔美精密機械園區和馬稠後產業園區不少企業正在建廠，翁章梁稍早也宣布，今年度建照、雜項執照或建築工程已申報開工在110年仍為有效者，縣府將自動延長建築期限1年，不用另行申請。
另，為協助產業園區廠商減輕疫情損失，縣府也核定大埔美精密機械園區廠商公共設施管理維護費全額減收3個月(110年6月至8月止)。
翁章梁表示，疫情已進入社區傳播階段，但病毒是看不見的，「有移動，就有風險」，這幾天拜託出門在外工作、就學的鄉親，以電話關懷代替回家，將病毒控制在可控範圍之內，才能早日解除危機，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言