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營建業受疫情影響缺工 嘉義縣將延長建築期限1年

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣今天無新增確診個案，縣長翁章梁今天召開防疫直播時表示，針對昨天案4338已進行全面消毒，請民眾不用恐慌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天無新增確診個案，縣長翁章梁今天召開防疫直播時表示，針對昨天案4338已進行全面消毒，請民眾不用恐慌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣昨天新增首例確診，縣長翁章梁今天中午直播防疫快報時表示，因應營建產業缺工問題，建築期限將自動展延1年，急難紓困改採書面審查為原則；他也提醒民眾，這段期間儘量不要移動，「有移動，就有風險」。

嘉義縣今天並無再新增個案，針對昨天個案，翁章梁說，案4338、41歲男性周一到周五都在中北部活動，只有假日才會回來，因察覺身體不舒服，回到嘉義後就通報衛生局請求協助，足跡非常單純，全縣已經進行大消毒，請民眾不用恐慌。

翁章梁說，染疫者並非自願，也不是個人做好各項防疫措施之後，就保證一定不會受到感染，希望鄉親不要責難，應給予染疫者最大的支持與包容。

疫情影響，營建產業普遍缺工，大埔美精密機械園區和馬稠後產業園區不少企業正在建廠，翁章梁稍早也宣布，今年度建照、雜項執照或建築工程已申報開工在110年仍為有效者，縣府將自動延長建築期限1年，不用另行申請。

另，為協助產業園區廠商減輕疫情損失，縣府也核定大埔美精密機械園區廠商公共設施管理維護費全額減收3個月(110年6月至8月止)。

翁章梁表示，疫情已進入社區傳播階段，但病毒是看不見的，「有移動，就有風險」，這幾天拜託出門在外工作、就學的鄉親，以電話關懷代替回家，將病毒控制在可控範圍之內，才能早日解除危機，

翁章梁 疫情 嘉義

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