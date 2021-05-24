高溫乾旱影響雲林荔枝落果 現金救助延長申報到6/18

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
久旱未雨導致雲林縣荔枝落果嚴重。圖／雲林縣政府提供
久旱未雨導致雲林縣荔枝落果嚴重。圖／雲林縣政府提供

高溫加上久旱未雨，導致雲林縣荔枝落果嚴重，農委會勘災後認定受損率達30%，列入現金救助災區，只要種植荔枝且受損達受災20%以上農民，即可至各鄉鎮市公所申報；原5月31日停止收件，因疫情影響已延至6月18日；縣府農業處提醒，另110年養殖漁業放養量申報、查編與農業經營不可分離土地作業也延到6月30日，讓農漁民有充足時間申報。

農業處表示，縣內荔枝種植面積約79.5公頃，其中以古坑鄉約38公頃、斗六市約22公頃為種植最多地區，今年受乾旱影響，加上連日高溫，本應進入結果階段的荔枝果樹無法如期開花，結果不理想，出現嚴重落果。

經農業處、農委會台南區農業改良場、農糧署中區分署等相關人員至主要產區勘查後，認定受損率達3成，由農委會同意後公告列入救助。

農業處指出，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝，每公頃救助9萬元；黑葉荔枝則每公頃救助6萬元；為落實防疫，果農備妥相關文件後可於6月18日前以傳真、郵寄或電子郵件等方式向所在地公所申報。

此外農業處提醒，養殖漁業放養申報、查編與農業經營不可分離作業等，受理期限也皆延長至6月30日，農漁民可不必為了申報而外出、增加染疫風險。

縣內荔枝種植面積約79.5公頃圖／雲林縣政府提供
縣內荔枝種植面積約79.5公頃圖／雲林縣政府提供
農委會台南區農業改良場、農糧署中區分署等相關人員至雲林縣勘災後認定荔枝受損率達30%，列入現金救助災區。圖／雲林縣政府提供
農委會台南區農業改良場、農糧署中區分署等相關人員至雲林縣勘災後認定荔枝受損率達30%，列入現金救助災區。圖／雲林縣政府提供

農委會 漁民 高溫

延伸閱讀

高溫和缺水夾擊 嘉義竹崎荔枝受損嚴重達現金救助標準

降低染疫風險 南市府延長荔枝及綠竹筍現金救助受理

綠竹筍主產區台南乾旱嚴重 農業局會勘農損超過兩成

陸荔枝增產 估逾280萬噸

相關新聞

抽水灌溉也抵不過強旱 稻子不結穗雲林農民叫苦連天

多月來雲林沿海地區一直未下雨，旱情嚴重， 四湖東勢一帶數百公頃的稻田出現不結穗情況，農民叫苦連天，指連抽出灌溉的地下水都...

疫情衝擊產業 雲林縣府祭出七大紓困措施

疫情衝擊各行各業，雲林縣政府今天公布七大紓困措施，希望降低產業損失。包含文藝表演、租稅、合法夜市及傳統市場租金、促參案及...

台大虎尾院區急診改為快篩站 鄰近高鐵站籲返鄉人受檢

最靠近高鐵雲林站的台大虎尾院區今天起停止急診，改設為雲林第1座常態性快篩站，今天已有數十位民眾前往快篩，雲林縣長張麗善巡...

台南連兩晚無預警大批路燈熄滅 台電澄清絕非分區限電

台南市歸仁區一連兩晚大量路燈無預警熄滅，昨晚歸仁、關廟、仁德人口密集的社區一路到永康交界路面一片漆黑，許多民眾懷疑是因為...

陳盈助捐500萬、購2萬劑快篩 捐嘉義縣市政府

中央流行疫情指揮中心今公布案4464、案4645新北市確診個案，都曾在嘉義市活動，嘉義市長黃敏惠今下午直播說明兩案活動區...

台南新冠確診連日增加 篩檢站開張民眾擔心紛紛上門

台南市連日傳出新冠肺炎採檢陽性個案，市政府公布陽性個案足跡，今天開始提供篩檢，呼籲足跡重疊民眾儘快篩檢；佳里區因有確診個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。