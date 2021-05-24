高溫乾旱影響雲林荔枝落果 現金救助延長申報到6/18

高溫加上久旱未雨，導致雲林縣荔枝落果嚴重，農委會勘災後認定受損率達30%，列入現金救助災區，只要種植荔枝且受損達受災20%以上農民，即可至各鄉鎮市公所申報；原5月31日停止收件，因疫情影響已延至6月18日；縣府農業處提醒，另110年養殖漁業放養量申報、查編與農業經營不可分離土地作業也延到6月30日，讓農漁民有充足時間申報。

農業處表示，縣內荔枝種植面積約79.5公頃，其中以古坑鄉約38公頃、斗六市約22公頃為種植最多地區，今年受乾旱影響，加上連日高溫，本應進入結果階段的荔枝果樹無法如期開花，結果不理想，出現嚴重落果。

經農業處、農委會台南區農業改良場、農糧署中區分署等相關人員至主要產區勘查後，認定受損率達3成，由農委會同意後公告列入救助。

農業處指出，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝，每公頃救助9萬元；黑葉荔枝則每公頃救助6萬元；為落實防疫，果農備妥相關文件後可於6月18日前以傳真、郵寄或電子郵件等方式向所在地公所申報。