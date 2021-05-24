警協助送公文給旅館業者 黃偉哲：嚇阻色情攬客

有網友在臉書社團貼文指稱台南市政府要求警察幫觀光旅遊局送公文給旅館業者，質疑濫用警力。台南市長黃偉哲表示，因接獲情資有北部色情業者到旅館攬客，警力可增加嚇阻效果。

有網友在臉書社團「靠北警察」上貼文指稱，台南市政府在疫情期間濫用警力，要基層員警到市府領取公文，送達旅館業者並由業者簽收回執，再送還給觀光旅遊局，認為警察已經為了防疫工作暴露在高風險之中，不應該把可以郵件寄送、或觀旅局人員前往遞送的事也丟給警察。

黃偉哲在上午的市府防疫記者會中被問到此事時表示，近日接獲情資指出，有北部的色情業者或個人近日擬南下使用日租套房、民宿或旅館從事非法性交易，可能成為防疫破口，市府由觀光旅遊局發文給旅館業者，提醒若被查獲提供場所進行相關不法行為時，將處以斷水斷電甚至停業等處罰。

黃偉哲表示，經府內跨局處協商後，認為由員警協助將公文送交給旅館業者，對業者有更強的警惕及嚇阻效果，不是請員警單純為觀旅局送公文，各局處在防疫期間同心協力，希望員警協助查緝。

台南市政府警察局上午也發布新聞稿指出，此案協助送達除可宣示市府防疫決心外，同仁於執行送達時可再次直接約制旅館業者，除可增加同仁在防疫期間執行相關措施的強度及正當性，對於屢次違犯規定、無視警察公權力的業者亦可發揮強大嚇阻作用。

台南市警察局指出，台南市警察局長方仰寧已於21日局內視訊會議中轉達給相關幹部，今天早報再次要求各幹部向基層同仁說明此舉的功能及重要性。