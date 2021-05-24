雲林快篩站連日啟動 西螺站半日逾百人等候篩檢

雲林縣本土確診個案累計6例，防疫應變中心第二社區快篩站今天在西螺安定國小對面大牛埔公園啟動，縣長張麗善表示，從上午9點開始到下午3點預計可篩檢160劑以上，針對匡列自我健康管理即監測、與確診者足跡重疊或接觸史且有症狀等對象為優先；因東勢鄉有一對母子（案3937、4222）確診，第三快篩站明天將在安南村鎮玄宮設置，符合篩檢資格的民眾可前往。

張麗善指出，前天及昨天新增的確診個案3868、4019為西螺父子檔，足跡遍及西螺鎮市區及埔心地區，其中4019為22歲男性，活動力強，其所匡列居家隔離19人，全採檢陰性，而為避免曾有足跡重疊或相關接觸史的民眾過度移動、增加風險，縣府今在大牛埔公園設置第二快篩站。

西螺社區篩檢站採分區、分流、分時管制，動線畫分「有症狀、無症狀」兩區，張麗善表示，篩檢結果如為陰性，請民眾仍要落實自我健康管理及監測，做足防疫才能萬無一失；如發現陽性個案，將再送至台大雲林分院進行核酸檢測，如有確診則由防護專車送往醫院隔離治療。

西螺快篩站目前有100人預約登記，西螺衛生所主任林梅芳表示，預期篩檢能量可達160劑以上，視分流狀況，也會開放讓民眾現場登記，只要攜帶身分證、健保卡等即可辦理；另從新北、台北、宜蘭、台中、彰化等熱區返鄉的民眾、各級學校學生等也可前往。

雲林縣陸續獲各界贊助快篩試劑，張麗善說，雲林縣前議員李佳芬、現任議員李明哲合力捐贈6千劑，國際獅子會300-D1區捐贈4千劑，共計1萬劑由泰博科技生產的試劑今天抵達縣衛生局，加上縣內庫存計約1萬6千劑。

雲林縣視疫情發展至有需要的地方設立快篩站，第一線人力在醫師公會理事長丁榮哲、護理師護士公會理事長張翠芬及醫檢師公會理事長謝月貞等人號召，有50多位醫護人員、醫檢師加入服務，守護社區防線。

張麗善表示，第三社區快篩站明天上午9點至下午3點在東勢安南村鎮玄宮啟動，由衛生局匡列自我健康管理及監測，或與確診者足跡重疊，或有接觸史且有症狀等對象優先篩檢，無疑慮者請避免前往或圍觀，以免群聚增加風險。