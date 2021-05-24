嘉市公園逾20隻松鼠為患 啟動捕捉卻遭民眾擅開籠放走

嘉義市的公園出現「松鼠患」！市府指出，文化公園、興嘉公園光目測就各有20隻以上松鼠，且啃食樹皮造成嚴重危害，本月委外放置捕鼠籠，今天文化公園傳出成功誘捕，疑被人擅自野放，讓廠商趕抵僅見空籠子，呼籲民眾勿亂動籠子，也盼別再餵食。

市府建設處指出，本月初在興嘉公園、文化公園都各放置20個捕鼠籠，位於松鼠常跑過的動線，包括樹幹的平坦處、地上樹根旁，卻時常遭破壞，有籠子拆掉綁繩拿下來丟地上，還有籠子的開口遭關起來，至今僅捕捉到1隻。

建設處表示，不排除起初有人在公園放養松鼠，加上民眾見可愛而餵食，環境舒適無天敵情況下，繁殖過量已經失衡，約1公頃的興嘉公園就有20隻、3公頃文化公園也超過20隻，超出公園能負荷的量；松鼠會在樹上築巢，咬樹枝、啃樹皮，樹木上禿的一片片，地上也滿是枯枝與落葉，其中樟樹、楓香樹受害最慘。