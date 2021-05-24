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嘉市公園逾20隻松鼠為患 啟動捕捉卻遭民眾擅開籠放走

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市文化公園的松鼠超過20隻。圖／嘉市府建設處提供
嘉義市文化公園的松鼠超過20隻。圖／嘉市府建設處提供

嘉義市的公園出現「松鼠患」！市府指出，文化公園、興嘉公園光目測就各有20隻以上松鼠，且啃食樹皮造成嚴重危害，本月委外放置捕鼠籠，今天文化公園傳出成功誘捕，疑被人擅自野放，讓廠商趕抵僅見空籠子，呼籲民眾勿亂動籠子，也盼別再餵食。

市府建設處指出，本月初在興嘉公園、文化公園都各放置20個捕鼠籠，位於松鼠常跑過的動線，包括樹幹的平坦處、地上樹根旁，卻時常遭破壞，有籠子拆掉綁繩拿下來丟地上，還有籠子的開口遭關起來，至今僅捕捉到1隻。

建設處表示，不排除起初有人在公園放養松鼠，加上民眾見可愛而餵食，環境舒適無天敵情況下，繁殖過量已經失衡，約1公頃的興嘉公園就有20隻、3公頃文化公園也超過20隻，超出公園能負荷的量；松鼠會在樹上築巢，咬樹枝、啃樹皮，樹木上禿的一片片，地上也滿是枯枝與落葉，其中樟樹、楓香樹受害最慘。

建設處認為， 1個公園的松鼠應不要超過5隻，本月小額採購委託廠商來捕捉，抓到後會帶去野放，希望能抓到剩下3、5隻。

嘉市府將捕鼠籠放在文化公園樹枝上，要捕捉松鼠。圖／嘉市府建設處提供
嘉市府將捕鼠籠放在文化公園樹枝上，要捕捉松鼠。圖／嘉市府建設處提供
嘉市府在文化公園樹上放捕鼠籠，卻遭破壞拆下。圖／嘉市府建設處提供
嘉市府在文化公園樹上放捕鼠籠，卻遭破壞拆下。圖／嘉市府建設處提供
嘉市文化公園的松鼠啃食樹皮，造成危害。圖／嘉市府建設處提供
嘉市文化公園的松鼠啃食樹皮，造成危害。圖／嘉市府建設處提供
網友今天在臉書社團貼文表示籠子捕捉到松鼠。圖／翻攝臉書社團嘉義市大小事
網友今天在臉書社團貼文表示籠子捕捉到松鼠。圖／翻攝臉書社團嘉義市大小事
嘉市府放文化公園樹下的捕鼠籠，被人關閉開口。圖／嘉市府建設處提供
嘉市府放文化公園樹下的捕鼠籠，被人關閉開口。圖／嘉市府建設處提供
嘉義市文化公園的松鼠目測超過20隻，圖為日前有民眾看見松鼠，上前拍照。圖／嘉市府建設處提供
嘉義市文化公園的松鼠目測超過20隻，圖為日前有民眾看見松鼠，上前拍照。圖／嘉市府建設處提供

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