今晚起倒垃圾一定要戴口罩 台南市環保局全面稽查

疫情嚴峻，民眾不論在室外或室內都應依規定戴口罩，但是仍然有少數民眾不戴，並與稽查人員發生衝突。台南市環保局表示，今天將針對各垃圾清運路線，全面稽查民眾倒垃圾時是否有戴口罩，市長黃偉哲則表示，為避免與民眾發生衝突，稽查人員可以先蒐證，事後再開單告發。

台南市環保局局長謝世傑表示，22日已經針對167條垃圾清運路線，了解民眾倒垃圾時戴口罩的情況，有超過99%都有戴口罩，而從今天起，全市320多條的路線，將全面稽查，原則是先勸導、如果還是不戴就開單，並移請衛生局裁罰，依傳染病防治法可罰3000元到1萬5000元。