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高溫和缺水夾擊 嘉義竹崎荔枝受損嚴重達現金救助標準

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
竹崎鄉長曾亮哲今天上午至鄉內果園視察荔枝災損情形。記者莊祖銘／攝影
竹崎鄉長曾亮哲今天上午至鄉內果園視察荔枝災損情形。記者莊祖銘／攝影

每年5至7月是竹崎鄉荔枝產季，但近月天乾物燥，荔枝開花延遲，果粒不大、賣相不佳外，荔枝椿象孳生，大幅提高農民用藥成本，縣府農業處和相關單位組成災害小組，經初步勘察後，初步認定符合現金救助標準，每公頃將依樹種補助6至9萬元不等。

竹崎鄉荔枝種植面積約544公頃，產量在全國名列前矛，種植荔枝品種包含黑葉、桂味、竹葉黑、糯米等；竹崎鄉長曾亮哲表示，今年受高溫與乾旱影響，荔枝開花延遲、授粉率差，果實吸收不到水分，果粒小形，就算結果了也長不大顆，而且持續落果中，如過再不降雨，損失將難以估計。

產銷班賴姓班長表示，近年荔枝受荔枝椿象危害甚鉅，農民大量使用藥劑防治，成本較往年提高許多，再加上此次旱災，荔枝賣相不佳，農民損失慘重。

縣府農業處和農業委員會台南區農業改良場及農糧署南區分署等相關單位上周組成勘災小組，初步認定已達現金救助標準，申報項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

5月22日起至6月21日止受理農民申請，黑葉荔枝每公頃救助6萬元，玉荷包、糯米、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助9萬元。

嘉義縣初報災損面積約186.72公頃，竹崎鄉約80公頃；另，農業處表示，長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。農業天然災害救助之受理申請延長為30日，假日得不受理。

竹崎鄉荔枝今年受乾旱影響，果粒較小、賣相不佳。記者莊祖銘／攝影
竹崎鄉荔枝今年受乾旱影響，果粒較小、賣相不佳。記者莊祖銘／攝影
竹崎鄉荔枝今年受乾旱影響，果粒較小、賣相不佳。記者莊祖銘／攝影
竹崎鄉荔枝今年受乾旱影響，果粒較小、賣相不佳。記者莊祖銘／攝影

農民 荔枝椿象 災損

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