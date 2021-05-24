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「台灣下單 日本取貨」 台南愛文芒果預購中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
玉井區農會今年提供「台灣下單、大陸取貨」芒果訂購服務，取貨地點分別為大陸福建省及上海市。圖 ／台南市政府農業局提供
玉井區農會今年提供「台灣下單、大陸取貨」芒果訂購服務，取貨地點分別為大陸福建省及上海市。圖 ／台南市政府農業局提供

台南愛文芒果預計下月上市，為讓日本消費者品嘗到愛文芒果誘人口感，台南市政府農業局輔導轄內4家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」服務，快速銷往日本市場。

台南市長黃偉哲表示，台南愛文芒果鮮紅欲滴，水分豐富，甜度高且香氣濃郁，有「夏日紅寶石」美稱，種植面積6894公頃，占全台50%，為全台最大產區。

而受到新冠肺炎疫情影響，近兩年外國觀光客無法到台南品嘗及採購芒果，因此藉由推出「台灣下單、海外取貨」服務。

農業局長謝耀清指出，芒果是台灣水果主要的外銷品項之一，外銷國家包括大陸、香港、日本、韓國等。此次提供「台灣下單、日本取貨」服務的4家貿易商分別為玉井區農會、南瀛農產國際行銷公司、福農貿易公司及台南物產國際貿易公司。

他說，今年直送日本的5公斤裝愛文芒果，售價2700元至2800元間，內含果品、檢疫處理、關稅及國際運費等。

此外，玉井區農會今年亦提供「台灣下單、大陸取貨」芒果訂購服務，取貨地點分別為大陸福建省及上海市。

農業局表示，台南愛文芒果6月中、下旬陸續上市，想讓國外家人及友人品嘗「夏日紅寶石」美味，歡迎逕洽以下單位預購：

1.玉井區農會：06-5748551 黃小姐

https://reurl.cc/xgz071

https://reurl.cc/pmQyrb

2.南瀛農產國際行銷公司：06-5745420 余先生

3.福農貿易公司：06-2589663 鄒小姐

4.台南物產國際貿易公司：https://www.tainanbussan.com/menu.html

「台灣下單 日本取貨」 ，台南愛文芒果預購中。圖 ／台南市政府農業局提供
「台灣下單 日本取貨」 ，台南愛文芒果預購中。圖 ／台南市政府農業局提供
台南愛文芒果已完成套袋，下月將上市。記者謝進盛／攝影
台南愛文芒果已完成套袋，下月將上市。記者謝進盛／攝影
「台灣下單 日本取貨」 ，台南愛文芒果預購中。圖 ／台南市政府農業局提供
「台灣下單 日本取貨」 ，台南愛文芒果預購中。圖 ／台南市政府農業局提供

芒果 日本 農會

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