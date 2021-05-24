台南綠色隧道老樹市府開路前承諾保留 民怨遭粗暴挖除
台南市新化南175線聯外道路3年前市府宣布拓寬，地方憂慮兩旁有541株芒果行道樹、被稱為「新化最美的綠色隧道」將遭破壞；當時代理市長李孟諺承諾地方會好好保留老樹。不料昨天傍晚有當地民眾路過工地，發現老芒果樹被粗暴的挖開丟棄、任由太陽曝曬枯萎，質疑這樣的施工品質真的是很惡劣；消息傳開地方一片譁然、罵聲四起。
市政府新聞處表示，經查業者承諾會把樹「再種回去」；業者若未依照合約施工，將重罰並永不再採用，詳細內容後續工務局會對外說明。不過有資深園藝業者指出，老芒果樹移植要在幾個月前就局部斷根，等新的根長好後、開挖前就要適當修剪枝葉，且挖起後必須立即包覆根部保護，老芒果樹直接挖起，即使走回去也一樣活不了了，看了真的很讓人不捨；如果政府跟業者的合約沒有明定罰則，那業者即使樹全亂挖死光了，也不用負擔什麼責任、根本不可能被開罰，至於永不採用那只要換個廠商名字業者也無所謂。
新化蔡姓居民表示，這條有「新化最美綠色隧道」之稱的芒果樹大道，因為新化青果市場的遷建、拓寬而差點全毀，全賴大家在2018年的大力爭取，好不容易保留下來，沒想到3年過去，當年的承諾竟然變成現在這副慘狀。
附近居民表示，因為工程進行受傷、枯死的，就裝作沒看到了....這兩天20幾棵老樹被斬斷根系，沒有任何防護棄置在路邊任由高溫曝曬，不管是要移植還是修剪，沒看過可以粗殘成這樣的， 看了真的很令人心寒。施工單位沒辦法解釋、就推說樹生病了，「反正樹不會講話」。
台南市政府三年前因地方憂心老樹要被移除，地方人士和護樹團體強烈反彈，工務局和承包商召開地方說明會，南175道路後段到虎頭埤路段暫不拓寬，芒果樹有8成以上不會動，保留最美的綠色隧道。
當時工務局原本要拓寬南175線到台20線，總長3公里路段，路寬從8公尺拓寬到12公尺，沿線有541株芒果樹面臨移植問題，引發地方強烈反彈，市長李孟諺召集相闗單位研商，以最大努力保留芒果行道樹為原則，化解地方疑慮。
當時工務局指出，針對地方疑慮，道路將先拓寬台20省道到果菜市場段，約有82株芒果樹需要移植，將移到道路中央分隔島，或是補植到後段的綠色隧道，移除的只有8株，主要是生長狀況不好，但也會再觀察，若可以移植就移植；後半段道路因車流量不是很多，暫時不拓寬，芒果樹都不會動。
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