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嘉市全面禁內用雞肉飯收椅 林聰明用這招消化排隊
中央流行疫情指揮中心今宣布嘉義市首例確診的案4020，市長黃敏惠下午3點線上直播說明疫情，隨後宣布即日起至本月28日，全市提供飲食的相關場都禁止內用、可實聯制外帶；市府人員下午5點也前往劉里長雞肉飯等店家舉牌宣導，多數都配合改為外帶、外送，更有商家先前就禁內用。
據了解，市府前往宣導時，餐飲業者認同說「禁止內用對店家，對客人來說都安全」，也有店家透露「全國升三級警戒後，內用客人就變很少了」。衛生局指出，業者若違反並拒絕改善，將依傳染病防治法第70條，處以3000元至1萬5000元罰鍰。
嘉市排隊名店「林聰明砂鍋魚頭」本月16日就超前部署，停止內用僅有外帶，也縮短營業時間，提早至下午6點就打烊，今第三代傳人林佳慧特地在店門口開直播，宣導目前做單一窗口外帶，每人限購3份，排隊入口處可掃實聯制QR CODE，排隊需間隔一行只能5個，動線上還備妥約8罐酒精供隨時消毒。
林佳慧說，近日同時間最多約12人至15人排隊，會要求每組顧客都派1人來排隊就好，若排隊人潮超過10人就會警戒，窗口會加派到3名人手，當1員工點餐完、另1員工接上服務下一位，並請點完餐到旁邊等候，加上砂鍋菜一次都煮百人份，不會造成久等而群聚。
林佳慧笑稱，店內有1名員工擁10多年護理師資歷，她的親妹也曾任護理師，店內防疫等級比照醫院，幸好顧客也遵循規定，不會「硬要吃」。
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