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陳政寬追思低調 不分藍綠黑白政商聞人趕來嘉義追悼

聯合報 / 記者唐秀麗／嘉義市即時報導
陳政寬的追思會低調舉行，總統蔡英文追悼送花「德範永存」。記者唐秀麗／攝影
陳政寬的追思會低調舉行，總統蔡英文追悼送花「德範永存」。記者唐秀麗／攝影

國民黨中央評議委員會主席團主席、雲嘉南總督導陳政寬本月18日深夜過世，享壽80歲，低調開放追思，連日來陸續不分藍綠黑白政商聞人趕來嘉義追悼，連民進黨總統蔡英文也送花「德範永存」追悼。

陳政寬長年擔任國民黨重要職務，不支薪的義工，出錢出力，2005年任嘉義市黨部主委期間，輔選時任立委的黃敏惠競選嘉義市長勝選，翻轉嘉義市政局。2018年陳政寬輔選黃敏惠回鍋再參選嘉義市長，與時任民進黨籍市長涂醒哲、無黨籍議長蕭淑麗呈現3強鼎立，選戰激烈，最後黃敏惠險中求勝，陳政寬盛讚嘉義市是民主聖地，市民眼睛是雪亮的，選賢與能，讓黃敏惠再度寫下政壇奇蹟。

「寬叔」，是嘉義政壇「喊水會結凍」的一號人物，陳政寬經商有成，大家都尊稱他為「寬叔」，早期在美國海外資助黨外民主運動，不分藍綠，只有是非善惡分明，為人海派、霸氣，酒量膽識過人，遇事能屈能伸身段柔軟。

友人形容他，身材高大，皮膚黝黑，兇起來有點像鍾馗，在選舉場子，部分黨工做事拖拉不積極認真，會被他痛罵，有如照妖鏡般。連臉書「小商人」都貼文盛讚指陳政寛是有錢就能搞正義的最佳傳奇範本人物之一，唯一敢公開嗆馬英九、金小刀，事後馬英九還南下幫寬叔祝壽過生日，當時陳感謝說：「一路走來風風雨雨，但最後印證我是規規矩矩！」。

他相識滿天下，這兩天不少橫跨藍綠、黑白兩道及政商聞人的好朋友，國民黨主席江啟臣、前副總統吳敦義等人都趕來致意，除了馬英九送花致哀外，連大陸上海台辦等好友及早期美國黨外人士也跨海送花，表示哀悼。

市長黃敏惠說，「寬叔對我而言，就像嚴師、慈父」，有如「桶箝」把大家團結在一起。她說，寬叔向家人說：「我要走了！」他生前一向不喜歡麻煩別人的個性，特別交代後事一切從簡，不發訃聞不公祭，挑好在浴佛節這天回到故鄉嘉義向大家告別，3名女子陪伴在側，我們會把他的正派精神傳承延續下去。

陳政寬於22至24日上午9點至12點、下午2點至5點開放追思，5月25日上午10點30分家祭，不公祭。家屬提醒遵照防疫規定，保持社交安全距離。

馬英九（右）曾南下幫陳政寬（中）祝壽過生日，當時陳感謝說：「一路走來風風雨雨，但最後印證我是規規矩矩！」。圖／聯合報系資料照片
馬英九（右）曾南下幫陳政寬（中）祝壽過生日，當時陳感謝說：「一路走來風風雨雨，但最後印證我是規規矩矩！」。圖／聯合報系資料照片
來自美國洛山磯好友許丕龍、蔡瀛如送花追悼陳政寬。記者唐秀麗／攝影
來自美國洛山磯好友許丕龍、蔡瀛如送花追悼陳政寬。記者唐秀麗／攝影
陳政寬的追思會低調舉行，總統蔡英文追悼送花「德範永存」（右），與前副總統吳敦義送來的花「範典永垂」毗鄰（左）。記者唐秀麗／攝影
陳政寬的追思會低調舉行，總統蔡英文追悼送花「德範永存」（右），與前副總統吳敦義送來的花「範典永垂」毗鄰（左）。記者唐秀麗／攝影
陳政寬（中）2004年為黃敏惠輔選參選市長（左一）時，兩人分飾鍾馗與花木蘭，誓言「抓鬼」查賄。圖／聯合報系資料照片
陳政寬（中）2004年為黃敏惠輔選參選市長（左一）時，兩人分飾鍾馗與花木蘭，誓言「抓鬼」查賄。圖／聯合報系資料照片

嘉義 黃敏惠 馬英九

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