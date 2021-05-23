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六房媽過爐信眾自主觀禮造成群聚 雲林縣府開罰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林六房媽祖移駕仍有不少信徒前往接、送駕及觀禮，紅壇雖非密閉空間，但由於人數已超過10人，縣府調查確認群聚屬實將開罰。圖／本報資料照
雲林六房媽祖移駕仍有不少信徒前往接、送駕及觀禮，紅壇雖非密閉空間，但由於人數已超過10人，縣府調查確認群聚屬實將開罰。圖／本報資料照

沒有固定廟宇供奉列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖，昨天上午如期從土庫鎮移駕至大埤鄉三結村五間厝股下埤頭小爐，主辦單位雖已取消遶境、平安宴等活動，將護駕人數簡化在10人以下，並不時警告其他人員不得靠近，但仍有許多志工、信徒前往送駕而造成群聚，雲林縣政府經調查後決定依法開罰。

六房媽是雲林地區極具代表性的媽祖信仰，無固定廟宇，採五股三十四庄爐主輪祀制度，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等輪值，又擴及各股小爐廟宇，定期舉辦過爐輪祀。

今年六房媽過爐儀式早已確定，因應近日國內疫情擴大，主辦單位再將儀式簡化，取消起馬炮、團拜、開路鼓、陣頭及平安宴等，僅以三輛車將神尊移駕到下埤頭臨時紅壇，管制紅壇不開放信徒入內參拜。

不過對於六房媽祖在疫情升級後仍堅持舉辦過爐儀式，網友議論各有不同意見，有人認同做足防疫即可，有人則認為不該無視禁令，該取消就取消，如期舉行就是造成群聚機會。

儀式雖全程採實聯制、量體溫、全程戴口罩及保持社交距離進行，並禁止信徒隨香，不過由於六房媽祖信徒眾多，仍有不少人自發性到紅壇觀禮，現場雖非密閉空間，但經縣府調查後，確認群聚屬實。

縣府表示，主辦單位雖有實施防疫措施，並在每10分鐘廣播宣導民眾不要靠近及群聚，警方也在現場持續維安、勸導，但由於仍有群聚情形，已違反集會活動室內5人以上、室外10人以上必須停辦的相關規定，將依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，裁處6萬元罰鍰。

縣府呼籲，國內疫情嚴峻，全國三級警戒，為避免群聚造成社區傳播風險，請民眾暫時不要前往紅壇，待疫情緩和後再前往參拜。

雲林六房媽祖過爐昨天如期舉行，儀式簡化讓神尊不坐神轎，改坐車移駕到新紅壇。圖／本報資料照
雲林六房媽祖過爐昨天如期舉行，儀式簡化讓神尊不坐神轎，改坐車移駕到新紅壇。圖／本報資料照

疫情 媽祖 社交距離

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