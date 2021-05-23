三級警戒嘉市恐延台灣設計展 最晚這時間點決定

國內疫情三級警且仍延燒，嘉義市政府今年9月底將舉辦台灣設計展也恐有變數，距離剩約4個月，日前市議員質詢如何因應？文化局長盧怡君指出，原本就安排實體展為主、線上展為輔，但屆時若維持三級警戒，就會延期，她今證實，最晚9月初會做出決定。

嘉市長黃敏惠上月28日與經濟部次長林全能完成簽約，宣布台灣設計展將於9月30日開幕，10月1日展至17日，展區包括3大主場館為嘉義文創園區、嘉義製材所、國定古蹟的嘉義舊監獄，還有4個衛星場館市立美術館、市立博物館、檜意森活村、嘉義公園，還結合百年歷史的阿里山林鐵作為交通接駁。

盧怡君強調，原先考量屬後疫情時代，會以實體展為主、線上展覽為輔，假如降為二級警戒就有機會如期舉辦，但若持續三級警戒，會暫將實體展延期、線上展按期程舉行；近期已跟經濟部工業局密切討論、研議相關配套，因展覽最慢9月初需進場布展，最後決定是否延期的時間點，將為9月初。

盧怡君也說，設計展原本就要吸引人潮來嘉義，不可能改變全線上展，即便實體展延期，會在疫情緩和後另尋時間舉辦。