台積電捐贈8座零接觸行動篩檢站 第一站給台南保障南科
台積電慈善基金會捐助全台8座零接觸行動採檢站，首座將捐給台南，台南市政府上午感謝台積電，未來將配置在南科，保護南科產業的安全。
台積電昨天傳出中科廠房內有員工確診，由於台積電被視為台灣的護國神山，確診消息傳出對產業的影響相當大。
台南市政府上午舉辦防疫記者會，副市長戴謙在會中公布，這8座篩檢站第一站將送給台南，篩檢站可以自動篩檢，也可以由醫護人員進駐篩檢，同時大約25分鐘就可以完成篩檢，當天就可以獲知結果。
據了解，台積電慈善基金會協助設置的8座零接觸採檢站，每站造價約400萬元，設備包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間、UVC紫外線殺菌、自動轉液設備、生物隔離措施及中控室完成檢驗等。
戴謙表示，最快三天後就可以上線，針對各科技廠房，經常與國外交流，或者有疑似的個案，雖然目前都有相關的防疫與篩檢措施，但為保障園區產業的安全，行動篩檢站可以重複確認。
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