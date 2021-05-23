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台南確診個案去過這個地方引發恐慌 衛生局電話被打爆

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府上午舉辦防疫記者會。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午舉辦防疫記者會。記者修瑞瑩／攝影

台南市政府昨天公布案3615足跡，其中包括安南區果菜市場等地點，由於安南果菜市場平常人潮眾多，公布後引發恐慌，不僅台南市衛生局的電話被打爆，各醫院也都有接到想要篩檢的民眾，台南市長黃偉哲今天呼籲大家別急著篩檢，萬一因此造成群聚感染，「本來沒事，篩檢完三天後就有事了」

台南市昨天新增1名本土確診病例為60多歲男性，列為案3615，疫調足跡涉及安南區果菜市場、佳里區戶政事務所、學甲區仁聖大帝廟壇，衛生局表示，目前個案隔離中，感染源推測與北部人接觸有關，尚在清查了解。

案3615在5月14日、5月18日、5月21日上午約6時30分至10時去過安南區果菜市場，5月14日早上10時至下午3時曾到佳里區戶政事務所，5月7日至5月20日自行騎車至學甲區仁聖大帝廟壇，都已完成清消。

台南市衛生局局長許以霖上午在防疫記者會中，呼籲民眾不要恐慌，表示目前接獲的群聚感染個案，大部分都是沒有戴口罩，加上超過15分鐘以上的接觸，目前進入安南果菜市場都要戴口罩，而且市場每天都有消毒，感染的風險很低。

許以霖表示，目前台南14家設有篩檢站的醫院，每天大約要篩檢2000人，多數是要住院的病人，篩檢量負荷已經很大，民眾如果一旦恐慌擠進醫院，不僅讓醫院難以負擔，同時大大增加群聚感染的風險。

他表示，昨天公布安南果菜市場後，有很多民眾這段時間有去過，都很緊張，紛紛向衛生局詢問，或者是跑到醫院要求篩檢，但事實上目前的篩檢原則是有過接觸史、加上有症狀才要篩檢，如果只有單純的接觸史，但是沒有症狀，民眾只要在家做好自主健康監測，落實戴口罩，不必急著篩檢。

黃偉哲也表示，民眾都擠到篩檢站，反而容易造成另一波的群聚感染，本來沒事變有事。

衛生局今天並公布各地衛生所篩檢站的篩檢時段與電話，要求民眾在篩檢前一天先打電話預約，衛生所會將大家篩檢的時段分開，避免群聚感染。

台南市衛生局今天公布個衛生所篩檢站的篩檢時段與電話，民眾想篩檢前一天必須以電話預約。圖／衛生局提供
台南市衛生局今天公布個衛生所篩檢站的篩檢時段與電話，民眾想篩檢前一天必須以電話預約。圖／衛生局提供
台南市衛生局局長許以霖提醒民眾不要因為恐慌就擠進篩檢站。記者修瑞瑩／攝影
台南市衛生局局長許以霖提醒民眾不要因為恐慌就擠進篩檢站。記者修瑞瑩／攝影

衛生局 口罩 衛生所

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