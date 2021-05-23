快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情緊繃 白河區公所明啟動異地辦公

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情緊繃，台南市白河區公所明啟動異地辦公，相關作業已就緒。圖／白河區公所提供
疫情緊繃，台南市白河區公所明啟動異地辦公，相關作業已就緒。圖／白河區公所提供

國內疫情持續嚴峻，台南市政府白河區公所明（24）日起啟動異地辦公政策，部份公所人員將分派至白河育樂中心第二辦公室，另目前受理的綠竹筍及荔枝天然災害救助，請受災農民改至白河里活動中心申辦。

白河公所因應疫情已陸續取消或延後多項活動，為縮短洽公時間，降低感染風險，16日起於公所1樓大廳設置聯合洽公服務區，集中提供民眾各項申請與諮詢，民眾進入公所前應配合量測體溫及實聯制登記，並全程配戴口罩與保持安全社交距離

明天起，由公所主任秘書率領排定人員進駐育樂中心實施異地辦公，地點在白河區調解委員會旁，防疫措施及服務時間皆比照公所辦理，在不影響民眾洽公權益下，嚴守社區防疫警戒線。

白河區長董麗華也呼籲民眾非常時期盡量在家利用電話洽詢及線上申辦，減少人群接觸及出入公共場所，且應避免戶外10人以上的群聚活動，共同遵守防疫規定共度難關。

白河 疫情 社交距離

延伸閱讀

防疫戴口罩 大甲警街頭宣導稽查外籍移工也在列

RAW公告暫延長休業至6月1日 防疫戰延長

北市警發動警力巡商圈、夜市、公園 遇群聚強力驅散

防疫室外不能吃外地人買便當到哪吃？ 台中市府：室外都禁食

相關新聞

影／怕遊客不聽話又群聚 合歡山武嶺亭今封了

國內疫情嚴峻，疫情指揮官陳時中、總統蔡英文接連為此特別呼籲民眾周末避免外出群聚，市區街頭雖冷清，人車卻湧入陽明山、合歡山...

枯旱嚴重！嘉縣仁義潭水庫底淹沒區 消失聚落遺跡浮現

旱象水情嚴峻，嘉義地區水情燈號已從黃燈減壓供水，轉為橙燈減量供水，民生工業用水水庫番路鄉仁義潭與嘉義市蘭潭，母子水庫串聯...

救護車載送疑似病患不能開冷氣熱爆 台南首創冷凝背心

天氣炎熱但疫情嚴峻，載送疑似個案的救護車相關人員，不僅不能開冷氣避免傳染，還要穿厚重的隔離衣，已經不是汗流浹背能夠形容，...

台積電捐贈8座零接觸行動篩檢站 第一站給台南保障南科

台積電慈善基金會捐助全台8座零接觸行動採檢站，首座將捐給台南，台南市政府上午感謝台積電，未來將配置在南科，保護南科產業的...

台南確診個案去過這個地方引發恐慌 衛生局電話被打爆

台南市政府昨天公布案3615足跡，其中包括安南區果菜市場等地點，由於安南果菜市場平常人潮眾多，公布後引發恐慌，不僅台南市...

疫情緊繃 白河區公所明啟動異地辦公

國內疫情持續嚴峻，台南市政府白河區公所明（24）日起啟動異地辦公政策，部份公所人員將分派至白河育樂中心第二辦公室，另目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。