疫情緊繃 白河區公所明啟動異地辦公

國內疫情持續嚴峻，台南市政府白河區公所明（24）日起啟動異地辦公政策，部份公所人員將分派至白河育樂中心第二辦公室，另目前受理的綠竹筍及荔枝天然災害救助，請受災農民改至白河里活動中心申辦。

白河公所因應疫情已陸續取消或延後多項活動，為縮短洽公時間，降低感染風險，16日起於公所1樓大廳設置聯合洽公服務區，集中提供民眾各項申請與諮詢，民眾進入公所前應配合量測體溫及實聯制登記，並全程配戴口罩與保持安全社交距離。

明天起，由公所主任秘書率領排定人員進駐育樂中心實施異地辦公，地點在白河區調解委員會旁，防疫措施及服務時間皆比照公所辦理，在不影響民眾洽公權益下，嚴守社區防疫警戒線。

白河區長董麗華也呼籲民眾非常時期盡量在家利用電話洽詢及線上申辦，減少人群接觸及出入公共場所，且應避免戶外10人以上的群聚活動，共同遵守防疫規定共度難關。