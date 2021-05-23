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守護零本土確診 嘉義縣府加大管制力道設集中洽公區
全台防疫升三級警戒，本土確診案例不斷增加，嘉義縣至今仍維持零本土確診，為守護零確診，避免人流移動的過度接觸，縣府決定明天上班日起，前往縣府洽公民眾，將引導到一樓大廳洽公區，由權責局處承辦人員出面接洽。
縣府籲請鄉親體諒短暫的不便，更安全的防護措施，可以更周全的保護大家免於病毒感染。至於何時解除縣府境管？縣府表示，將視疫情發展狀況做滾動式檢討。
中央宣布全國進入防疫三級警戒後，縣府20日啟動公務員分流彈性上班，21日啟動分區辦公，在食安大樓和人力發展所設立第二辦公室，由副縣長劉培東坐鎮指揮，縣府約有3分之1行政人力移往第二辦公室，24日起將嚴格管制辦公大樓出入，公務人員一律憑「紅卡」和「綠卡」識別證進出縣府大樓和二辦。
縣長翁章梁強調，公務體系是防疫主力部隊，主力部隊不能受損，分區辦公之後，萬一有同仁確診遭隔離或檢疫，也能確保行政系統還有戰力可以運作。
另外，為避免不特定人潮流動可能造成的風險，進出縣府大樓洽公也將進行嚴格規範，縣府一樓大廳入口處左側已拉起紅龍設立洽公專區，民眾洽公除紅外線偵測體溫、實名制和酒精手部消毒外，將被引導至洽公區，由縣府員工出面接洽。
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