枯旱嚴重！嘉縣仁義潭水庫底淹沒區 消失聚落遺跡浮現

旱象水情嚴峻，嘉義地區水情燈號已從黃燈減壓供水，轉為橙燈減量供水，民生工業用水水庫番路鄉仁義潭與嘉義市蘭潭，母子水庫串聯供水，水公司雖表示可以供水到6月底，但水位直直落，有民眾在仁義潭底，發現昔日淹沒區番路鄉內甕村部分聚落遺跡。

根據南區水資源局統計，仁義潭水庫蓄水量跌破2成，有效容量18.24%，蓄水2528萬噸；蘭潭水庫有效容量41.17%，蓄水923萬噸，水公司為清淤，將仁義潭部分水源輸供蘭潭，致蘭潭蓄水量比仁義潭多。

因仁義潭清淤，部分淹沒區庫底聚落遺跡浮現，嘉市李姓市民說，到仁義潭湖底漫步，枯水期昔日遷村內甕村遺址浮現，看到被淹沒廢棄電線桿，還有原本村落主要柏油路。

她還發現昔日小橋墩，當年可是村民每天必經之橋，迷你可愛，淹沒區還留有磚塊水泥蓋、居民竹筏，潭底的村落遺址零零落落的浮現，令人不勝唏噓。

根據文史記載，仁義潭位在番路鄉內甕村，早期是鄒族生活領域，清乾隆年間蕭姓族人最早移居拓墾，縣府1979年建仁義潭，內甕村口甕、甕底、過山仔、黃目子腳等聚落被畫入淹沒區徵收，居民及公共設施寺廟遷移，嘉市仁義國宅就是當年安置仁義潭搬遷戶。

水公司第五區管理處說，嘉義區每天需水30萬噸民生及工業用水，水情轉為橙燈，為管控仁義潭與蘭潭兩水庫1天出水量12至13萬噸，其餘供水量由雲林湖山水庫與台南曾文、烏山頭水庫調撥支援。