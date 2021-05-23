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降低染疫風險 南市府延長荔枝及綠竹筍現金救助受理

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
降低染疫風險， 南市府延長荔枝及綠竹筍現金救助受理。圖 ／台南市政府農業局提供
降低染疫風險， 南市府延長荔枝及綠竹筍現金救助受理。圖 ／台南市政府農業局提供

農委會發布「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」，救助作業得不受農業天然災害救助辦法規定限制，台南市目前受理中的荔枝及綠竹筍現金救助作業也順延受理，避免染疫風險。

農業局長謝耀清說，農業天然災害救助作業調整如下：(一)農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。(二)受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。(三) 受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。南市目前辦理白河區綠竹筍及全市荔枝現金救助，農業局已通知各區公所依規定辦理，以保障農民權益。

農業局表示，調整後白河區綠竹筍110年3、4月高溫乾旱災損救助，受理時間延長至110年6月15日止；南市荔枝110年3至5月高溫乾旱災損，救助受理時間延長至110年6月21日止。農民如有農損達20%以上，請依期限向土地所轄區公所提出申請。

降低染疫風險， 南市府延長荔枝及綠竹筍現金救助受理。圖 ／台南市政府農業局提供
降低染疫風險， 南市府延長荔枝及綠竹筍現金救助受理。圖 ／台南市政府農業局提供

災損 白河 農民

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