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改善新營交流道周遭壅塞 長榮路二段南下車道配置調整

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
改善新營交流道周遭壅塞，新營長榮路二段南下車道配置調整，將中間車道由「直行」調整為「直行右轉」紓解車流。圖／台南市政府交通局提供
改善新營交流道周遭壅塞，新營長榮路二段南下車道配置調整，將中間車道由「直行」調整為「直行右轉」紓解車流。圖／台南市政府交通局提供

緊鄰中山高台南新營交流道的新營區長榮路二段，尖峰時段壅塞嚴重，經台南市政府交通局實勘後，即日起將該路北往南近復興路路段，中間車道調整為「直行及右轉車道」，增加右轉新營交流道或鹽水車流行車空間，希望紓解交通。

新營交流道附近長榮路、復興路間上下班交通量龐大，交通局長王銘德表示，市長黃偉哲指示交通局研議改善方案，經派員長期觀察新營交流道周邊車流，尖峰時間車流量大，尤其長榮路北往南方向，大都是要右轉復興路前往鹽水或上國道，路口常造成回堵。

為改善交通壅塞，交通局規畫調整車道使用配置，該路段中間車道將由「直行」調整為「直行右轉」，充分利用道路容量，紓緩交通壅塞。交通局已完成現場標誌及標線調整施工作業，呼籲駕駛人務必遵守各項標誌、標線、號誌規定。

交通管制科長方川和表示，長榮路二段北往南臨近復興路路段，內側車道為直行及左轉車道，中間車道供直行車輛使用，外側則為右轉車道及機車右轉專用車道，此次調整完成後，中間車道指向線變更為「直行及右轉」，中間車道即可開放供右轉車輛使用。

車道 長榮 國道

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