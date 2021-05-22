影／嘉義文化路冷清郭家雞肉飯沒人、林聰明6點就打烊
國內疫情嚴峻，全國三級警戒，嘉義市政府日前宣布夜市、市場攤商暫停營業至本月28日，平日車水馬龍、人潮滿滿的文化路夜市，今晚幾乎沒有遊客，僅少數人到店外帶，著名小吃郭家雞肉飯全店空蕩蕩，林聰明砂鍋魚頭只做每日500份限量外帶，6點不到就打烊休息。
嘉義市文化路周六晚間應是最熱鬧的夜晚，但今晚8時許多店面已打烊結束營業，部分店家雖開店營業，但老闆自己顧店，還強調「讓員工分工休息」，但直言這兩天幾乎沒有客人，來上班也沒事，乾脆趁機休息。
郭家雞肉飯負責人郭榮茂表示，平常店內客人多到一定要排隊才能進店點餐，今天你看，他指著店內空無一人的桌椅說「沒客人；還好只暫停2周，不然真的受不了」，但他也強調面對疫情要忍耐，配合政策大家好，商家才會好。
林聰明砂鍋魚頭三代傳人林佳慧說，疫情期間店內用餐全數暫停，原本每天內用約2000份，現在為避免群聚只提供每天500份限量外帶，賣完為止，晚6點就打烊休息，員工也分成3組輪流上班，避免突發疫情造成困擾。
「要超前部署、想得更遠！」她說，每天限量銷售對於商家當然有影響，但這是疫情期間必要的作為，日前公司也開發一組自動販賣機，在店門前24小時販售商品，避免人與人的接觸，另也提升網路供貨量，讓消費者透過宅配更快更方便在家享受美食。
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