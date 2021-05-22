防運動休閒群聚破口 嘉縣公園兒童遊戲場體健設施封閉

全台防疫升三級警戒，為避免群聚染疫破口 ，嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉； 嘉義縣市共同生活圈，縣府今天防疫會議也下令各公園、兒童遊戲場體健設施全部暫停使用，縣市採取相同封閉做法，避免異地流動。

建設處長郭良江說，縣府管轄的公園、兒童遊戲場、體健設施、籃球場及羽球場，全部張貼公告暫使用，18鄉鎮市公所也派人貼公告，部分貼公告，部分拉封鎖線。

建設處呼籲，這兩周是非常關鍵的時刻，請鄉親體諒，盡量在家不要出門，出門一定要戴口罩。嘉義縣公園遊戲場、體健設施、羽毛球場、籃球場，分散各地，權責管理單位不同，但今天都已經封閉、並且張貼公告。

為保障鄉親健康，遊戲場、體健設施因人力資源限制、使用型態，很難做到使用完畢立刻清消，遊戲場、體健設施又是小孩老人最常使用，保護民眾健康優先，決定暫停使用。