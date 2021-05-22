嘉市各公園兒童遊戲場、涼亭體健設施、羽球籃球場封閉

嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉，市府建設處呼籲，這兩周是非常關鍵的時刻，請市民朋友體諒，盡量在家不要出門，出門一定要戴口罩。

建設處說明，嘉義市公園遊戲場總計有29處、體健設施64處、涼亭55座，還有羽毛球場、籃球場，今天都已經封閉、並且張貼公告，同時建設處同仁也至現場說明，請熱愛運動的民眾暫時忍耐、共同防疫。

建設處表示，為保障市民健康，遊戲場、體健設施每周都會清消兩次，但因為人力與資源限制、使用型態，很難做到使用完畢之後立刻清消，而遊戲場、體健設施又是小孩與老人最常使用，保護民眾健康為第一優先的前提下，市府決定封閉。