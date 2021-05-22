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嘉市各公園兒童遊戲場、涼亭體健設施、羽球籃球場封閉

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉，市府建設處呼籲，這兩周是非常關鍵的時刻，請市民朋友體諒，盡量在家不要出門，出門一定要戴口罩

建設處說明，嘉義市公園遊戲場總計有29處、體健設施64處、涼亭55座，還有羽毛球場、籃球場，今天都已經封閉、並且張貼公告，同時建設處同仁也至現場說明，請熱愛運動的民眾暫時忍耐、共同防疫。

建設處表示，為保障市民健康，遊戲場、體健設施每周都會清消兩次，但因為人力與資源限制、使用型態，很難做到使用完畢之後立刻清消，而遊戲場、體健設施又是小孩與老人最常使用，保護民眾健康為第一優先的前提下，市府決定封閉。

羽毛球與籃球都屬於高運動量運動，無法配戴口罩進行，而比賽完畢之後，球友們也常常聚在一起喝茶聊天，戴口罩、勤洗手的動作徹底無法落實；同時羽毛球場與籃球場的使用率非常高，常常一天內有多組運動愛好者輪流使用；人潮多且沒法落實口罩戴好戴滿的防疫措施下，市府決定暫時關閉公園內羽毛球場、籃球場。

嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今宣布，即日起公園內兒童遊戲場、體健設施、涼亭、羽毛球場與籃球場全面封閉。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今封閉公園內羽毛球場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今封閉公園內羽毛球場。圖／嘉義市政府提供

口罩 嘉義

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