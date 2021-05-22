確診者來過台南車站和台南公園 勞工局加強移工宣導

台南市勞工局加強對移工防疫等工作加強服務與宣導，結合內政部移民署專勤隊及北區區公所，今天前往台南火車站、台南公園等地派員實地向移工宣導防疫資訊，社團法人萬人協會也響應捐贈口罩，公私合力一起投入移工防疫宣導的工作。依據中央疫情指揮中心今天公布，5月17日案3455足跡曾到過台南火車站及台南公園。

勞工局今天透過防疫宣導文宣、立牌及印製有防疫資訊之宣導口罩，在台南火車站等地隨機移動宣導，為加強移工對防疫宣導之吸引力，輔以中文、印尼語、越南語、泰語、及英語共5國語言防疫宣導廣播音檔以平板電腦撥放，創新宣導方法吸引移工目光，以達防疫效能最大化。

勞工局指出，持續透過各項多元管道，例如鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署業推出「Line@移點通」、防疫社群機器人等line機制加強宣導；並持續辦理「移工防疫關懷服務」，實地了解並輔導事業單位落實移工防疫之管理，期盼雇主、移工夥伴們一起通力合作，確實做好防疫工作。另勞工局官網之「多國語言防疫宣導專區」亦提供相關防疫資訊與指引，具體協助仲介、移工及雇主取得最新防疫資訊，以求齊心防疫保健康。

勞工局長王鑫基表示，防疫不分國籍，健康更是普世價值，唯有齊心抗疫才能讓生活回歸常態。雇主應積極透過各種方式向所屬移工加強防疫宣導；勞工局業印製多國語言防疫宣導海報及DM，提供雇主索取，並請雇主亦積極向移工宣導，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546，將免費郵寄一同為防疫努力。