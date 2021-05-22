3級防疫國內唯一宗教活動 雲林六房媽祖今天如期過爐

沒有固定廟宇供奉列為國家重要民俗的雲林縣六房媽祖今天依舊如期舉行過爐移駕儀式，可能成為防疫升級以來國內唯一的宗教活動，因處於敏感時刻，只移駕不遶境，但今天仍有部分民眾前往送駕，主辦單位不時警告不得靠近，且媽祖改用坐車從土庫鎮直接移往大埤鄉的新紅壇，移駕過程均依照防疫標準避免群聚。

雲林縣六房媽祖沒有固定廟宇供奉，每年由5股59庄流輪擲筊選出新爐主，再建造新紅壇（媽祖新家），讓媽祖從舊紅壇搬到新紅壇供奉，習俗特殊延傳數百年，列屬國家重要民，對於今年過爐，事前雲林縣政府也與主辦單位溝通，但因媽祖搬新家日子早已選定，今天仍常舉行，但只移駕不遶境，不坐轎改搭車，也禁止信徒送駕。

今早六房媽從土庫的舊紅壇起駕，在完成新舊爐主交接後，由新爐主恭迎媽祖上車，但仍有約上百名民眾前往送駕，遭到主辦單位不斷勸告，不要靠近、不要群聚，移駕車隊出發一路直接將媽祖送達大埤鄉下埤頭的新紅壇駐駕。

主辦單位不用神轎，也用手迎著媽祖高喊「進喔！」進入新紅壇安座，部分信徒也跟來迎駕，主辦單位也採實聯制一切依防疫標準，才讓信徒入壇參拜，且控管神殿前參拜人數只維持十人以下。

對於六房媽祖在疫情升級後仍堅持舉辦過爐儀式，也引起網友議論，有人支持做好防疫就好，有人則認為防疫勝於一切，不該此時造成群聚機會。

對此是否違反三級防疫進香遶境的禁制，雲林縣府民政處副處長陳良駿指出，事前曾協調，主辦單位也已取消過爐遶境的所有儀式，只有把六房媽神尊移到新紅壇，事前也一再宣達請信徒不要前往送駕，今天仍有人去，也已請警方一路跟隨處理。