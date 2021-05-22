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南化水庫蓄水率跌破1成 營運28年枯水排名第2

中央社 / 台南22日電

水情嚴峻，台南主要水庫水位持續下降，水利署南區水資源局今天最新水情資訊顯示，南化水庫蓄水率跌破1成，有效蓄水量不到900萬公噸，營運28年來枯水排名第2。

南水局今天水情資料顯示，南化水庫有效蓄水量876萬公噸，蓄水率9.63%，相較於14日8天之前，有效蓄水量少了360萬公噸，蓄水率下降近4%。

全台最大水庫曾文水庫蓄水率也只剩5.97%，有效蓄水量3041萬公噸；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量3087萬公噸，蓄水率39.28%；兩座水庫蓄水總量6128萬公噸，是曾文水庫營運48年來枯水排名第12。

南水局人員指出，長期乾旱，土地乾涸，4月、5月間的梅雨曾文水庫集水區累積雨量雖有40毫米，水位卻不見上揚，所幸氣象預報下波梅雨預定25日起報到，但若要解除旱象，台南的主要水庫集水區累積雨量至少要200毫米。

當前曾文、烏山頭及南化3座水庫蓄水總量約7000萬公噸，以台南市每天用水量90萬公噸計算，還可以再撐2個多月。

南化水庫 曾文水庫集水區 梅雨

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