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台南美食大街空蕩蕩 業者不以為憂反而高興
今天是疫情升級為3級的第1個周六，台南市安平老街及以美食聞名的國華街，不是空蕩蕩就是行人少得可憐，幾乎沒有遊客。在地美食業者表示，這幾天沒有遊客都是做在地居民生意，絕大多數都外帶。
台南市安平區天妃里長周明財說，中午前他繞了安平老街附近道路、停車場，只能以慘字形容，除了老街沒看到半個遊客，多數店家不堪連續幾天沒遊客來消費，也都暫停營業。
從友愛街到民族路間的國華街是台南美食集中地，今天也是遊客少到幾乎看不到，比去年疫情嚴重時還要慘，已是中午最熱鬧的時候，就是沒遊客上門消費。有名的在地小吃阿婆魯麵表示，這幾天都是熟客及附近居民來消費，遊客甚少。李安到台南必吃的小卷米粉，雖有稀疏的用餐者，但和假日大排長龍有如天壤之別。
除了餐飲受創，連修理皮鞋、修改衣服的店家也是大受影響，陳姓、林姓業者說，可能是疫情嚴重關係，大家都不出門，幾乎沒生意做，以今天而言，到中午都沒有半個人客上門。
賣蚵仔麵線的郭姓老闆說，雖然沒遊客，生意大受影響，但現在疫情這麼嚴重，他們反而高興，不憂慮，因為多數民眾都在家裡，大家減少接出機會，可讓疫情趕快紓解。部分店家也都認為，大家還是不要出門，待在家裡，生意暫時不好沒有關係，但希望政府有紓困措施。
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