未戴口罩辱罵台南市稽查人員 遭罰1.5萬元

台南市仁德、官田區有民眾未戴口罩，辱罵勸導的市府人員，甚至吐口水、推打，台南市警察局長方仰寧表示，已將辱罵執法公務員的劉姓男子依妨礙公務罪嫌移送法辦，並有案外案，在他租屋處查到另一名毒品通緝犯，毒品通緝也解送到地檢署；吐口水、推打的歐姓女子則依妨礙公務罪章移送地檢署。衛生局長許以霖說，兩人都已開出罰單，其中劉男處以最高1萬5000元罰款。

警察局長方仰寧指出，經發局人員在仁德區後壁厝夜市，向未戴口罩的劉姓男子勸導，結果劉男對人員以國罵辱罵，已構成違法，員警找到他的租屋處時，他很心虛拒不開門，經屋主同意將門打開，發現裡面有另一名毒品通緝犯，兩人窩藏在裡面非常糟糕，已依妨礙公務罪嫌將他移送法辦，毒品通緝也解送到地檢署。

方仰寧說，官田區隆田市場有歐姓女子沒戴口罩，對市場處人員吐口水、推打，這屬施以強暴脅迫，吐口水也是侮辱公務人員的行為，已依照妨礙公務罪章移送地檢署。

民政局長姜淋煌指出，昨天到市場、公園、廟埕、車站、商圈等人潮聚集處稽查未戴口罩者，開立稽查紀錄表30張，送衛生局開罰3張。衛生局長許以霖表示，5月11日迄今，確認可開罰已有5件，其中昨天劉男已開罰1萬5000元，歐女經查為瘖啞人士，會依情節重大裁罰。