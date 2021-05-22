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北港朝天宮商街冷清苦 廟方直播讓不出門遊客與神同在

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
朝天宮邀請文史人士以直播方式介紹朝天宮建築之美和宗教風俗，並與網友問答互動，讓不出門遊客也能感覺與神同在。記者蔡維斌／攝影
朝天宮邀請文史人士以直播方式介紹朝天宮建築之美和宗教風俗，並與網友問答互動，讓不出門遊客也能感覺與神同在。記者蔡維斌／攝影

全國防疫升級的第一個周末，雲林縣北港朝天宮今天依舊只見零星遊客，出現一個家族小進香團，但仍被擋在門外，只讓神明進廟稍作安座後離去。廟方為一解遊客假日無法出遊參拜之愁，邀請文史學者直播朝天宮建築之美及媽祖宗教，並接受提問與民互動，讓遊客不出門一樣可接近媽祖，與神同在。

疫情升第三級，總統蔡英文親自宣達請國人周末宅在家，雲林縣北港朝天宮原本每逢周末人潮鼎沸，車水馬龍，如今廟前大街冷清無人，僅見少數在地人上街購物，大街店家更是叫苦連天，幾個特產店家說，他們所賣食品皆有期限，一周來幾乎不見遊客，一些番薯片、麻花等商品已逾期，只能自認損失。

商家說，最近街上都沒人，他們既想作生意但又顧及染疫，心情很複雜矛盾，只能開店沒人也沒關係，意思到了就好。

朝天宮則依舊門禁，今早只見一小進香團三、五人迎家中媽祖到來，廟方將香客擋於門外參拜，只讓媽祖進廟稍作安座即離去，進香人員也能體諒非常時期，但因家神看好日子要回娘家，所以非來不可，只要有參香刈火就好，他們遵循廟方防疫規定，也不會苛求。

朝天宮因應民眾要宅在家的政策，邀請北港文史學者紀博雅、蔡享潤等人，以直播方式介紹朝天宮建築之美，及歷史典故，像說故事一般，說明每樣建築背後的意含和故事，同時接受網友提問，由文史人士回答解惑，一場宗教民俗互動，相當有趣，也達到讓遊客不出門，仍能與神同在，一解假日無法出遊之愁。

朝天宮今天只見少數遊客前往廟前參香。記者蔡維斌／攝影
朝天宮今天只見少數遊客前往廟前參香。記者蔡維斌／攝影
朝天宮廟前大街周末原本人潮鼎沸，但今天空無一人，十分冷清。記者蔡維斌／攝影
朝天宮廟前大街周末原本人潮鼎沸，但今天空無一人，十分冷清。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 建築

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